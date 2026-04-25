Railway Transfer 2026: रेलवे में बड़ा फेरबदल, लखनऊ मंडल सहित कई अफसरों के तबादले और नई तैनाती

रेलवे प्रशासन द्वारा किए गए इस फेरबदल में कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सीनियर डीएसओ पद की जिम्मेदारी अब अरुण कुमार दोहरे को दी गई है। वह पहले मुख्यालय में डिप्टी सीओएम (टीटी) पद पर कार्यरत थे। दिल्ली में तैनात सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह को अरुण कुमार दोहरे के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। अब वे डिप्टी सीओएम (टीटी) की जिम्मेदारी संभालेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निदेशक लक्ष्मीकांत बंसल को सीनियर डीसीएम, नई दिल्ली बनाया गया है। यह बदलाव रेलवे के विभिन्न विभागों में बेहतर तालमेल और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं।