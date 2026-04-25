Railway Transfer 2026: रेलवे में बड़ा फेरबदल, लखनऊ मंडल सहित कई अफसरों के तबादले और नई तैनाती

रेलवे में तबादलों की बड़ी लिस्ट: सीनियर डीसीएम बने समर्थ गुप्ता, गौरव दीक्षित को चारबाग स्टेशन की कमान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Railway Transfer: भारतीय रेलवे में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल करते हुए उत्तर रेलवे ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं। इस व्यापक बदलाव के तहत लखनऊ मंडल सहित नई दिल्ली और अन्य प्रमुख इकाइयों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस निर्णय का उद्देश्य रेलवे प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाना बताया जा रहा है।
नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार, लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) पद की जिम्मेदारी अब समर्थ गुप्ता को दी गई है। इससे पहले वह इसी मंडल में सीनियर डीएसओ (डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर) के पद पर कार्यरत थे। उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।
समर्थ गुप्ता की नियुक्ति को लखनऊ मंडल के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। सीनियर डीसीएम का पद रेलवे के वाणिज्यिक संचालन, यात्री सुविधाओं और राजस्व प्रबंधन से सीधे जुड़ा होता है। ऐसे में इस पद पर एक अनुभवी अधिकारी की तैनाती से कार्यप्रणाली में सुधार और बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।
अब तक इस पद पर कार्यरत कुलदीप तिवारी का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें नई दिल्ली मुख्यालय में डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर (डिप्टी सीसीएम) के पद पर स्थानांतरित किया गया है। यह पद भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां उन्हें व्यापक स्तर पर नीतिगत कार्यों में योगदान देना होगा।
लखनऊ के प्रमुख रेलवे स्टेशन चारबाग की जिम्मेदारी अब गौरव दीक्षित को सौंपी गई है। इससे पहले इस पद पर प्रशांत कुमार कार्यरत थे, जिन्हें अब डीआरएम (डिविजनल रेलवे मैनेजर) कार्यालय में भेजा गया है। उन्हें सीनियर डीसीएम फ्रेट के पद पर तैनात किया गया है, जहां वे माल ढुलाई और उससे जुड़े राजस्व प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। चारबाग स्टेशन उत्तर भारत के व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में यहां एक सक्षम और कुशल अधिकारी की नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
रेलवे प्रशासन द्वारा किए गए इस फेरबदल में कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सीनियर डीएसओ पद की जिम्मेदारी अब अरुण कुमार दोहरे को दी गई है। वह पहले मुख्यालय में डिप्टी सीओएम (टीटी) पद पर कार्यरत थे। दिल्ली में तैनात सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह को अरुण कुमार दोहरे के स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। अब वे डिप्टी सीओएम (टीटी) की जिम्मेदारी संभालेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निदेशक लक्ष्मीकांत बंसल को सीनियर डीसीएम, नई दिल्ली बनाया गया है। यह बदलाव रेलवे के विभिन्न विभागों में बेहतर तालमेल और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
रेलवे में समय-समय पर इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल किए जाते हैं, ताकि अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियों का अनुभव मिल सके और संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो। इससे न केवल कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बदलाव से रेलवे सेवाओं में सुधार, यात्री सुविधाओं में वृद्धि और राजस्व प्रबंधन में पारदर्शिता आती है। लखनऊ मंडल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इन बदलावों का असर सीधे यात्रियों और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ेगा।
लखनऊ और चारबाग जैसे प्रमुख स्टेशनों पर नए अधिकारियों की तैनाती से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। साफ-सफाई, समयबद्ध ट्रेन संचालन, टिकटिंग व्यवस्था और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार की संभावना जताई जा रही है।
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