‘तुमसे मैं प्यार करता हूं लेकिन अब अगले जन्म में मिलेंगे’, दर्द को 2 पन्नों के सुसाइड नोट पर लिख शख्स फंदे से झूला

Man Commits Suicide: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 28 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक का शव राजाजीपुरम के F ब्लॉक स्थित उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। मौके से पुलिस को दो पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने परिवार से माफी मांगी है और एक महिला मित्र के प्रति अपने प्यार का जिक्र किया है।