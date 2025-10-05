FICCI फ्लो के कारीगर मेले के अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़, मूक-बधिर महिलाओं का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

FICCI FLO Lucknow: गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित फिक्की फ्लो लखनऊ चैप्टर के कारीगर मेला 2025 का आज अंतिम दिन था। मेले के समापन पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने त्योहारी मौसम के बीच जमकर खरीदारी की। लखनऊ के डाली बाग स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन परिसर में आयोजित इस मेले में पूरे देश से आए कारीगरों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। तीन दिनों तक चले इस आयोजन ने न केवल स्थानीय लोगों को आकर्षित किया, बल्कि हस्तनिर्मित स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना भी बढ़ाई।