Nexa Showroom Fire: कल्याणपुर के बीके मोटर्स में आग का कहर, करोड़ों का नुकसान- दमकल की छह गाड़ियों ने पाया काबू

Massive Fire at Nexa Showroom in Lucknow: लखनऊ के कल्याणपुर स्थित मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम (बीके मोटर्स) के गोदाम में गुरुवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चार लग्जरी कारें जलकर राख हो गईं। दमकल विभाग की छह गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 30, 2025

Lucknow Nexa Showroom Fire (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow Nexa Showroom Fire (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow Nexa Showroom Fire: लखनऊ के कल्याणपुर इलाके में गुरुवार दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कल्याणपुर स्थित मारुति सुजुकी के नेक्सा शोरूम (बीके मोटर्स) के सर्विस सेंटर के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना इतनी भयावह थी कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। शोरूम परिसर में खड़ी चार लग्जरी कारें आग की लपटों में घिर गईं और कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो गईं।

आग के गोले में तब्दील हुआ सर्विस सेंटर

घटना गुरुवार दोपहर करीब दो बजे की है। सर्विस सेंटर के पीछे बने गोदाम से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ। चंद पलों में ही आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने के बाद लगातार तेज धमाकों की आवाजें आ रही थीं। कुछ ही देर में पूरा परिसर धुएं से भर गया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कर्मचारी और स्थानीय लोग कुछ भी बचाने में नाकाम रहे।

चार कारें जलकर राख, करोड़ों का नुकसान

सूत्रों के अनुसार, जिस गोदाम में आग लगी थी, उसमें चार लग्जरी कारें, वाहन के पार्ट्स और इंजन ऑयल समेत बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखी थी। डीजल और अन्य पदार्थों की मौजूदगी के कारण आग और भड़कती चली गई। आग लगने के कुछ ही मिनटों में चारों कारें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। शोरूम संचालक ने बताया कि जलकर खाक हुई गाड़ियों की कीमत करोड़ों रुपये के आसपास है। अभी तक नुकसान का सही आकलन नहीं हो सका है।

दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंचीं, घंटों चला राहत कार्य

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। फायर ऑफिसर के.के. सिंह की अगुवाई में टीम ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को कई बार पीछे हटना पड़ा। आसपास की दुकानों और इमारतों में भी आग फैलने का खतरा था, लेकिन त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

जनहानि नहीं, लेकिन दहशत का माहौल

सौभाग्य से इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग लगते ही कर्मचारियों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि इलाके में घना धुआं फैलने से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और अफरातफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को खाली कराया और भीड़ को नियंत्रित किया।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग की आशंका

दमकल विभाग और पुलिस की प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर विभाग ने कहा कि गोदाम में वायरिंग पुरानी थी और भारी इलेक्ट्रिक लोड के कारण शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी

स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्विस सेंटर में फायर सेफ्टी उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कर्मचारियों ने जब शुरुआती आग बुझाने की कोशिश की तो एक्सटिंग्विशर काम नहीं आए। अगर शुरुआत में ही आग पर काबू पा लिया जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। पुलिस ने इस मामले में फायर सेफ्टी मानकों के पालन की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस और प्रशासन सतर्क, जांच के आदेश

घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसीपी अलीगंज ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सर्विस सेंटर प्रबंधन से दस्तावेज और फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र मांगे गए हैं। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों में दहशत, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुआं

कल्याणपुर, सेक्टर-एच और गडंबा क्षेत्र के लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद आसमान में धुएं का घना गुबार छा गया था। कई किलोमीटर दूर से भी लपटें और काला धुआं दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं।

फायर ब्रिगेड की सलाह- सावधानी ही सुरक्षा

फायर विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि त्योहारों और ठंड के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सतर्कता से करें। किसी भी औद्योगिक या वाणिज्यिक स्थल पर अग्निशमन यंत्रों की नियमित जांच कराई जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

Updated on:

30 Oct 2025 05:22 pm

Published on:

30 Oct 2025 05:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Nexa Showroom Fire: कल्याणपुर के बीके मोटर्स में आग का कहर, करोड़ों का नुकसान- दमकल की छह गाड़ियों ने पाया काबू

