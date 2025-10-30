Nexa Showroom Fire: कल्याणपुर के बीके मोटर्स में आग का कहर, करोड़ों का नुकसान- दमकल की छह गाड़ियों ने पाया काबू

घटना गुरुवार दोपहर करीब दो बजे की है। सर्विस सेंटर के पीछे बने गोदाम से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ। चंद पलों में ही आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग लगने के बाद लगातार तेज धमाकों की आवाजें आ रही थीं। कुछ ही देर में पूरा परिसर धुएं से भर गया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कर्मचारी और स्थानीय लोग कुछ भी बचाने में नाकाम रहे।