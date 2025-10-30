Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

IAS Transfer Order: 24 घंटे में पलटा IAS अफसरों का तबादला, ब्यूरोक्रेसी में मचा हड़कंप

UP Bureaucratic Shake-Up: उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। IAS अफसरों के तबादले को लेकर 24 घंटे में ही सरकार ने अपना आदेश पलट दिया। IAS डॉ. महेंद्र कुमार सिंह की रामपुर में ज्वाइनिंग के 12 घंटे बाद ही उन्हें महाराजगंज भेज दिया गया, जिससे ब्यूरोक्रेसी में चर्चाओं का दौर तेज है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 30, 2025

IAS अफसरों के ट्रांसफर पर नया बवंडर, सरकार ने बदला अपना ही आदेश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

IAS अफसरों के ट्रांसफर पर नया बवंडर, सरकार ने बदला अपना ही आदेश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

IAS Transfers Within 24 Hours: उत्तर प्रदेश की नौकरशाही एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेश सरकार ने मात्र 24 घंटे में अपने ही तबादले के आदेश को पलट दिया, जिससे ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। मामला दो आईएएस अफसरों में डॉ. महेंद्र कुमार सिंह और गुलाब चंद से जुड़ा है, जिनके पदस्थापन में हुए अचानक फेरबदल ने सवाल खड़े कर दिए हैं।

12 घंटे में बदल गई पोस्टिंग

सूत्रों के मुताबिक, सोमवार रात जारी आदेश में IAS डॉ. महेंद्र कुमार सिंह को रामपुर के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मंगलवार सुबह रामपुर में ज्वाइनिंग भी कर ली, लेकिन मात्र 12 घंटे बाद ही उनका तबादला रद्द कर दिया गया। नए आदेश में उन्हें महाराजगंज का CDO बना दिया गया, जबकि IAS गुलाब चंद, जिन्हें पहले महाराजगंज भेजा गया था, अब रामपुर के नए CDO होंगे।

24 घंटे में पलटा आदेश

यह पूरा घटनाक्रम केवल 24 घंटे के भीतर हुआ। नियुक्ति विभाग द्वारा जारी पहले आदेश में डॉ. महेंद्र कुमार सिंह को रामपुर भेजा गया था, लेकिन मंगलवार शाम को प्रमुख सचिव (नियुक्ति) एम. देवराज ने अपने ही हस्ताक्षरित आदेश को वापस लेते हुए नया ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया। इस तेज़ी से हुए बदलाव ने न केवल विभागीय अधिकारियों को चौंका दिया, बल्कि IAS बिरादरी में भी हैरानी पैदा कर दी है।

ब्यूरोक्रेसी में उठे सवाल

सरकारी हलकों में चर्चा है कि यह फैसला किसी “विशेष सिफारिश” और “राजनीतिक दबाव” के बाद लिया गया। अफसरों के तबादलों में पहले भी हस्तक्षेप की बातें होती रही हैं, लेकिन इतने कम समय में आदेश पलट जाना असामान्य माना जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ऐसे घटनाक्रम नौकरशाही की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। एक अफसर को ज्वाइनिंग के तुरंत बाद हटाना मनोबल पर असर डालता है।

आदेश का ब्यौरा

पहला आदेश (सोमवार):

  • IAS डॉ. महेंद्र कुमार सिंह को CDO रामपुर बनाया गया।
  • IAS गुलाब चंद को CDO महाराजगंज नियुक्त किया गया।

दूसरा आदेश (मंगलवार):

  • डॉ. महेंद्र कुमार सिंह को अब CDO महाराजगंज भेजा गया।
  • गुलाब चंद को CDO रामपुर की नई जिम्मेदारी दी गई।

इस बदलाव के साथ ही पहला आदेश स्वतः निरस्त माना गया।

नियुक्ति विभाग की सफाई

हालांकि, नियुक्ति विभाग के सूत्रों का कहना है कि आदेश में “प्रशासनिक कारणों” से संशोधन किया गया। प्रमुख सचिव (नियुक्ति) एम. देवराज ने कहा कि कुछ स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए पदस्थापन में बदलाव आवश्यक समझा गया। यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा तबका इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कई अफसरों का मानना है कि “सिफारिशी ताकत” ने फिर एक बार सिस्टम को प्रभावित किया है।

रामपुर और महाराजगंज के समीकरण

जानकारों के मुताबिक, रामपुर और महाराजगंज दोनों ही जिले प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। रामपुर में हाल ही में कानून-व्यवस्था और विकास परियोजनाओं से जुड़े कई मुद्दे उठे हैं, वहीं महाराजगंज सीमावर्ती जिला होने के कारण राजनीतिक रूप से भी अहम है। ऐसे में CDO जैसे प्रमुख विकास पद पर नियुक्ति को लेकर राजनीतिक रुचि स्वाभाविक मानी जा रही है।

 IAS बिरादरी में चर्चा का विषय

IAS एसोसिएशन के कई सदस्यों ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि इस तरह की घटनाएं अफसरों की निष्पक्षता और मनोबल को प्रभावित करती हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक IAS अधिकारी के लिए ज्वाइनिंग के बाद तुरंत तबादला अपमानजनक स्थिति होती है। इससे प्रशासनिक स्थिरता पर असर पड़ता है। कई अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरह के कदमों से “प्रशासनिक पारदर्शिता” और “नीति आधारित तबादलों” पर भरोसा कमजोर होता है।

सरकार की नीति पर उठ रहे सवाल

प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले दावा किया था कि अब से सभी तबादले ट्रांसफर पॉलिसी 2024 के तहत होंगे और किसी भी अधिकारी को बार-बार इधर-उधर नहीं किया जाएगा। लेकिन मात्र एक दिन में आदेश पलटने से उस नीति की साख पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि “सिफारिश” और “प्रभाव” अब भी फैसलों की धुरी बने हुए हैं। मनोज शर्मा ने बताया कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी में तबादले के आदेश इतने कम समय में बदले गए हों। बीते वर्षों में भी कई अधिकारी जॉइनिंग के 24 से 48 घंटे के भीतर ही ट्रांसफर कर दिए गए थे। कुछ मामलों में तो “स्थानीय असहमति” और “नेतृत्व की पसंद” को वजह बताया गया था।

ये भी पढ़ें

UP Teacher Recruitment: प्रदेश में चार साल बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में आवेदन आमंत्रित
लखनऊ
एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का आगाज (फोटो सोर्स : AI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / IAS Transfer Order: 24 घंटे में पलटा IAS अफसरों का तबादला, ब्यूरोक्रेसी में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Cyber Fraud: बेटे की सलामती के लिए बुजुर्ग ने लुटा दी जीवन भर की कमाई, साइबर ठगों ने खेला मनी लॉन्ड्रिंग का खेल

17 दिन तक बुजुर्ग इंजीनियर को बनाया बंधक (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

UP Teacher Recruitment: प्रदेश में चार साल बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में आवेदन आमंत्रित

एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का आगाज (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

UP Weather Alert: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर:  भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, होने लगा ठंड का एहसास 

भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

UP Contract Teachers: 10 नए मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती

उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा कदम (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सोना-चांदी के भाव उछले, जानें 24 कैरेट गोल्ड का नया रेट

Gold Silver Update (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.