Mausam Vibhag Alert : मौसम विभाग का अलर्ट यूपी के कई जिलों में 11-13 अक्टूबर तक होगी झमाझम बारिश

Weather Updates मौसम विभाग का अलर्ट है कि, तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ यूपी के कई जिलों में 11-13 अक्टूबर तक रिमझिम से झमाझम बारिश हो सकती है।

लखनऊ Published: October 10, 2022 05:33:36 pm

UP Weather Alert यूपी में मौसम का मिजाज बुरी तरह से खराब है। सितम्बर तक मानसून की गति से सभी मायूस थे। पर जैसे ही अक्टूबर माह की शुरुआत हुई जाते-जाते मानसून जी भर कर बरस रहा है। यूपी का कोई जिला बाकी नहीं जहां भारी न हो रही हो। अब तो किसान और आम जनता इतनी बारिश से अजीज हो गई है। इसके बावूजद मौसम विभाग का अलर्ट है कि, तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ यूपी के कई जिलों में 11-13 अक्टूबर तक रिमझिम से झमाझम बारिश हो सकती है।

पश्चिमी जिलों में मानसून अधिक तेज आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि, मानसून की ट्रफ लाइन वर्तमान में पूर्वोत्तर अरब सागर से पूर्वोत्तर राजस्थान और गुजरात की ओर है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी यूपी की अपेक्षा पश्चिमी जिलों में मानसून अधिक तेज है। इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि, 30 से अधिक जिलों में 13 अक्टूबर तक गरज—चमक संग हल्की से मूसलधार बारिश तक दर्ज की जा सकती है। यह भी पढ़ें यूपी में भारी बारिश की वजह से कई जिलों के स्कूल बंद, जानें कब खुलेंगे यूपी के कई हिस्सों में होगी झमाझम बारिश झमाझम बारिश के प्रभाव में आने वाले जिलों में पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, महोबा, झांसी समेत पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि, साथ ही अधिकतम तापमान में 24 घंटे बाद से दो से तीन डिग्री तक की बढ़त दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार से रात के समय में तापमान में दो डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह भी पढ़ें Weather Updates : मानसूनी बारिश के खत्म होते यूपी में शुरू हो जाएगी ठंड, छह दिन झमाझम बारिश का मौसम अलर्ट लखनऊ में आज कैसा मौसम रहेगा Lucknow Weather Forecast राजधानी लखनऊ में मौसम का हाल बेहद चिंताजनक है। रविवार दोपहर से सोमवार शाम तक इतनी बारिश हुई कि, जनता अब सवाल करने लगी है कि, बारिश कब बंद होगी। बारिश ने तो अपना कहर जारी ही रखा था, उस पर आकाशीय बिजली इस कदर चमक रही थी कि, डर के मारे लोग घरों में घुस गए। मौसम विभाग का कहना है कि, अभी 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को भी राजधानी लखनऊ सहित आस-पास के जिलों में बारिश होगी। सोमवार को 68 फीसदी बारिश की संभावना है। राजधानी लखनऊ का सोमवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा।

