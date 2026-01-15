15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Mayawati Birthday: जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 में बसपा अकेले लड़ेगी, ब्राह्मणों को किया सतर्क

Mayawati Announces Solo BSP Fight in 2027: अपने जन्मदिन पर बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूपी में मेट्रो, जेवर एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की योजना बसपा सरकार में बनी थी और बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 15, 2026

जन्मदिन पर मायावती का बड़ा सियासी संदेश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

जन्मदिन पर मायावती का बड़ा सियासी संदेश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Mayawati 70th Birthday Celebration : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की राजनीति, विकास कार्यों और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रदेशभर में बने एक्सप्रेसवे की मूल रूपरेखा बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार के कार्यकाल में ही तैयार की गई थी, लेकिन कांग्रेस के अवरोध और व्यवधान के चलते इन विकास कार्यों को आगे बढ़ने में बाधाएं आईं।

मायावती ने कहा कि बसपा ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी, लेकिन राजनीतिक साजिशों और विरोध के कारण पार्टी की सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे नहीं हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी बसपा सरकार के विकास एजेंडे को रोकने का प्रयास किया, जिससे प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ा।

2027 विधानसभा चुनाव को लेकर साफ रुख

बसपा प्रमुख ने आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रुख पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहा कि बसपा इस चुनाव में पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि मैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी मेहनत करूंगी। पार्टी के कैडर को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए।”

मायावती ने दो टूक शब्दों में ऐलान किया कि बसपा उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी राजनीतिक दल से न तो गठबंधन होगा और न ही कोई चुनावी समझौता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा की ताकत उसका कैडर, उसका संगठन और उसकी विचारधारा है।

बसपा कैडर को एकजुट रहने का आह्वान

अपने संबोधन में मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें बसपा कैडर को भ्रमित करने और तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती के साथ इन प्रयासों का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसपा का संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, कानून-व्यवस्था और सभी वर्गों के सम्मान के लिए है। पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और बूथ स्तर तक सक्रिय होकर जनता के बीच जाना होगा।

ब्राह्मण समाज पर विशेष टिप्पणी

प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हाल ही में ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक में ब्राह्मणों की उपेक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। मायावती ने कहा कि हमने ब्राह्मण समाज को हमेशा सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है। बसपा की सरकारों में ब्राह्मणों को कभी उपेक्षित नहीं किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और न ही किसी तरह के प्रलोभन में फंसना चाहिए। उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि ब्राह्मणों को किसी का बाटी-चोखा नहीं खाना चाहिए।

ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए बसपा सरकार जरूरी

बसपा प्रमुख ने कहा कि ब्राह्मण समाज सहित किसी भी वर्ग पर अत्याचार न हो, इसके लिए प्रदेश में बसपा की सरकार बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि बसपा की सरकार में कानून का राज रहा है और सभी समाजों को समान सुरक्षा और सम्मान मिला है। मायावती ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में ब्राह्मणों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है और अपने हितों की रक्षा के लिए सही राजनीतिक विकल्प चुनना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि बसपा ही वह पार्टी है, जिसने सत्ता में रहते हुए ब्राह्मणों को न केवल राजनीतिक भागीदारी दी, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी सम्मानजनक स्थान दिया।

विकास कार्यों पर सरकारों को घेरा

मायावती ने वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जिन परियोजनाओं का श्रेय लिया जा रहा है, उनकी नींव बसपा सरकार के समय रखी गई थी। उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजनाएं हों या एक्सप्रेसवे, इन सभी के लिए जमीन अधिग्रहण, योजना और प्रारंभिक कार्य बसपा सरकार के दौरान ही हुए। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास किया और सामाजिक संतुलन बनाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद की सरकारों ने केवल प्रचार किया, जबकि असल काम बसपा सरकार के समय हुआ था।

राजनीतिक संदेश और रणनीति

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, मायावती का यह बयान न केवल उनके जन्मदिन का संदेश था, बल्कि 2027 के चुनाव के लिए एक रणनीतिक ऐलान भी है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि बसपा किसी भी दल की बैसाखी पर सत्ता में आने की राजनीति नहीं करेगी। ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए बयान को भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह वर्ग निर्णायक भूमिका निभाता रहा है।

समर्थकों में उत्साह

मायावती के जन्मदिन के मौके पर बसपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पार्टी कार्यालयों और विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यकर्ताओं ने इसे “नया संकल्प दिवस” बताते हुए 2027 की तैयारियों में जुटने का संकल्प लिया।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: 15 जनवरी से शीतलहर से राहत, कोहरा बढ़ेगा, 19 जनवरी से पश्चिमी यूपी में बारिश, जाने मौसम का नया अपडेट
लखनऊ
मौसम विभाग का अलर्ट (फोटो सोर्स : Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 12:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Mayawati Birthday: जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 में बसपा अकेले लड़ेगी, ब्राह्मणों को किया सतर्क

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘लोकतंत्र बचाने के लिए BJP को सत्ता से बाहर करना जरूरी’, अखिलेश यादव बोले- भाजपा की चालाकियों से रहें सतर्क

akhilesh yadav on bjp said to save democracy necessary to remove this government from power
लखनऊ

मायावती की प्रेस कांफ्रेंस में शॉर्ट सर्किट से अफरातफरी, सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से टली बड़ी घटना

सतर्क सुरक्षा व्यवस्था से टली बड़ी दुर्घटना, पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित बाहर निकाली गई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

खाली बैठकर याद करेंगे…अखिलेश ने ASP अनुज चौधरी पर साधा निशाना, BJP को बताया इस्तेमाल की पार्टी

अखिलेश यादव का BJP पर तीखा हमला
लखनऊ

Happy Birthday Mayawati: जब विनय कटियार की शिकायत करने अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंच गई थीं मायावती

लखनऊ

15 जनवरी से शीतलहर से राहत, कोहरा बढ़ेगा, 19 जनवरी से पश्चिमी यूपी में बारिश, जाने मौसम का नया अपडेट

मौसम विभाग का अलर्ट (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.