Mayawati Birthday: जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 में बसपा अकेले लड़ेगी, ब्राह्मणों को किया सतर्क

बसपा प्रमुख ने कहा कि ब्राह्मण समाज सहित किसी भी वर्ग पर अत्याचार न हो, इसके लिए प्रदेश में बसपा की सरकार बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि बसपा की सरकार में कानून का राज रहा है और सभी समाजों को समान सुरक्षा और सम्मान मिला है। मायावती ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में ब्राह्मणों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है और अपने हितों की रक्षा के लिए सही राजनीतिक विकल्प चुनना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि बसपा ही वह पार्टी है, जिसने सत्ता में रहते हुए ब्राह्मणों को न केवल राजनीतिक भागीदारी दी, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी सम्मानजनक स्थान दिया।