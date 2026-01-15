15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘गठबंधन ना यूपी में करेंगे, ना कहीं और लेकिन…’, जन्मदिन पर मायावती का बड़ा एलान

Mayawati Big Announcement: जन्मदिन पर मायावती ने बड़ा एलान किया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन ना तो यूपी में करेंगे और ना ही कहीं और।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 15, 2026

mayawati big announcement regarding up elections 2027 said not make alliance in up nor anywhere else

जन्मदिन पर मायावती का बड़ा एलान। फोटो सोर्स-IANS

Mayawati Big Announcement: BSP की प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समेत पूरे देश में सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। साथ ही राज्य में पूरी बहुमत वाली सरकार बनाएगी।

बसपा नहीं करेगी 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन: मायावती

अपने 70वें जन्मदिन पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि सभी छोटे और बड़े चुनाव अकेले लड़ना ज्यादा सही है। किसी भी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया जाएगा।

अगला असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेगी BSP- मायावती

उन्होंने कहा, "इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी (BSP) उत्तर प्रदेश में अगला असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेगी।" हालांकि, मायावती ने कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया है। उन्होंने इसके लिए एक शर्तों भरी ‘खिड़की’ खुली रखी है।

मायावती ने रखी शर्त

मायावती ने साफ कहा कि भविष्य में किसी भी तरह का गठबंधन तभी किया जाएगा, जब दूसरी पार्टी अपने ‘अपर कास्ट’ वोटों के ट्रांसफर की ठोस और भरोसेमंद गारंटी देगी।

UP Politics: गठबंधन से दूरी बनाने के फैसले के पीछे की वजह भी बताई

मायावती ने गठबंधन से दूरी बनाने के फैसले के पीछे की वजह भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जब BSP किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो उसका कोर वोट बैंक, खासकर दलित समाज, पूरी निष्ठा के साथ सहयोगी दल को वोट ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसके उलट दूसरी पार्टियों का अपर कास्ट वोट BSP को नहीं मिल पाता। इसी असंतुलन के कारण गठबंधन का लाभ केवल सहयोगी दलों को होता है, जबकि BSP को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी अनुभव के चलते पार्टी ने फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता चुना है।

BJP और सपा पर मायावती ने कसा तंज

गठबंधन को लेकर शर्तें गिनाने के साथ ही मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति भी साफ कर दी है। उन्होंने दावा किया कि यदि EVM में किसी तरह की धांधली नहीं हुई, तो साल 2027 में उत्तर प्रदेश में BSP की सरकार बनना तय है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और उपेक्षित वर्गों को साधते हुए 2007 की तरह ‘कुशल, सख्त और कानून-व्यवस्था वाली’ सरकार देने का भरोसा दिलाया। मायावती ने BJP और सपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों की कानून-व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है। BSP ही प्रदेश की जनता के सामने एकमात्र बेहतर विकल्प है।

ये भी पढ़ें

‘सलमान नहीं, शाहरुख खान हैं देशद्रोही, कोई शक नहीं’, मंत्री ने पलटा बयान; अब क्या कह डाला?
अलीगढ़
minister raghuraj singh said shahrukh khan not salman khan is traitor

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मायावती

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 05:00 pm

Published on:

15 Jan 2026 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘गठबंधन ना यूपी में करेंगे, ना कहीं और लेकिन…’, जन्मदिन पर मायावती का बड़ा एलान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP School Holiday: 16 जनवरी को यूपी के इन जिलों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, इस जिले में 20 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान

UP School Holiday
शिक्षा

चंद्रशेखर का वजूद खत्म कर दूंगी- पूर्व प्रेमिका डॉ. रोहिणी घावरी ने मायावती से किया वादा

लखनऊ

मायावती के ब्राह्मण बयान पर पंकज चौधरी का जवाब, कहा- भाजपा को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं

मायावती के ब्राह्मण बयान पर पंकज चौधरी का पलटवार: ‘हमें बसपा के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, 2027 में जनता देगी जवाब (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘लोकतंत्र बचाने के लिए BJP को सत्ता से बाहर करना जरूरी’, अखिलेश यादव बोले- भाजपा की चालाकियों से रहें सतर्क

akhilesh yadav on bjp said to save democracy necessary to remove this government from power
लखनऊ

मायावती की प्रेस कांफ्रेंस में शॉर्ट सर्किट से अफरातफरी, सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से टली बड़ी घटना

सतर्क सुरक्षा व्यवस्था से टली बड़ी दुर्घटना, पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित बाहर निकाली गई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.