‘गठबंधन ना यूपी में करेंगे, ना कहीं और लेकिन…’, जन्मदिन पर मायावती का बड़ा एलान

जन्मदिन पर मायावती का बड़ा एलान। फोटो सोर्स-IANS
Mayawati Big Announcement: BSP की प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समेत पूरे देश में सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। साथ ही राज्य में पूरी बहुमत वाली सरकार बनाएगी।
अपने 70वें जन्मदिन पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि सभी छोटे और बड़े चुनाव अकेले लड़ना ज्यादा सही है। किसी भी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी (BSP) उत्तर प्रदेश में अगला असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेगी।" हालांकि, मायावती ने कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया है। उन्होंने इसके लिए एक शर्तों भरी ‘खिड़की’ खुली रखी है।
मायावती ने साफ कहा कि भविष्य में किसी भी तरह का गठबंधन तभी किया जाएगा, जब दूसरी पार्टी अपने ‘अपर कास्ट’ वोटों के ट्रांसफर की ठोस और भरोसेमंद गारंटी देगी।
मायावती ने गठबंधन से दूरी बनाने के फैसले के पीछे की वजह भी स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जब BSP किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो उसका कोर वोट बैंक, खासकर दलित समाज, पूरी निष्ठा के साथ सहयोगी दल को वोट ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसके उलट दूसरी पार्टियों का अपर कास्ट वोट BSP को नहीं मिल पाता। इसी असंतुलन के कारण गठबंधन का लाभ केवल सहयोगी दलों को होता है, जबकि BSP को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी अनुभव के चलते पार्टी ने फिलहाल अकेले चुनाव लड़ने का रास्ता चुना है।
गठबंधन को लेकर शर्तें गिनाने के साथ ही मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति भी साफ कर दी है। उन्होंने दावा किया कि यदि EVM में किसी तरह की धांधली नहीं हुई, तो साल 2027 में उत्तर प्रदेश में BSP की सरकार बनना तय है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और उपेक्षित वर्गों को साधते हुए 2007 की तरह ‘कुशल, सख्त और कानून-व्यवस्था वाली’ सरकार देने का भरोसा दिलाया। मायावती ने BJP और सपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों की कानून-व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है। BSP ही प्रदेश की जनता के सामने एकमात्र बेहतर विकल्प है।
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
