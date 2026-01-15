‘गठबंधन ना यूपी में करेंगे, ना कहीं और लेकिन…’, जन्मदिन पर मायावती का बड़ा एलान

गठबंधन को लेकर शर्तें गिनाने के साथ ही मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति भी साफ कर दी है। उन्होंने दावा किया कि यदि EVM में किसी तरह की धांधली नहीं हुई, तो साल 2027 में उत्तर प्रदेश में BSP की सरकार बनना तय है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और उपेक्षित वर्गों को साधते हुए 2007 की तरह ‘कुशल, सख्त और कानून-व्यवस्था वाली’ सरकार देने का भरोसा दिलाया। मायावती ने BJP और सपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों की कानून-व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है। BSP ही प्रदेश की जनता के सामने एकमात्र बेहतर विकल्प है।