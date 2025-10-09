Patrika LogoSwitch to English

मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर किया बड़ा हमला, बोलीं- स्वार्थी और बिकाऊ लोगों…

बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 साल बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया। अंबेडकर मैदान में हो रही रैली में पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत 5 राज्यों से लाखों समर्थक पहुंचे।

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Aman Pandey

Oct 09, 2025

BSP mayawati

बसपा सुप्रीमो मायावती, भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंचीं। कांशीराम की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंच पर पहुंचते ही रैली में आए समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आकाश आनंद ने रैली को संबोधित करते हुए कहा- जिस तरह की भीड़ उमड़ी है। इसके साफ संकेत है कि 2027 में पांचवीं बार बसपा सरकार बनने जा रही है।

मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर निशाना साधा

मायावती ने बिना नाम लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर पर निशाना साधा। कहा- अब पूरे देश में विरोधियों ने हमें कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। इन्होंने बसपा के वोट को काटने के लिए स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके कई संगठन बनवा दिए हैं। ये पार्टियां चुनाव में अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा कर बसपा को कमजोर करने में जुटी हुई हैं।

अब तो ये अंदर ही अंदर अपने वोट ट्रांसफर करवा कर इनके एक-दो उम्मीदवारों को जितवा रही हैं, ताकि दलित वोट बांटे जा सकें। ऐसी स्थिति में बिहार प्रदेश के चुनावों में या अन्य चुनावों में भी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए बिकाऊ पार्टियों को अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है।

5 राज्यों से पहुंचे समर्थक

अंबेडकर मैदान में हो रही रैली में पंजाब, हरियाणा और बिहार समेत 5 राज्यों से लाखों समर्थक पहुंचे हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। इसके चलते 5 किमी एरिया में जाम जैसी स्थिति देखने को मिले।

Updated on:

09 Oct 2025 01:22 pm

Published on:

09 Oct 2025 12:16 pm

