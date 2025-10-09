मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर किया बड़ा हमला, बोलीं- स्वार्थी और बिकाऊ लोगों…

मायावती ने बिना नाम लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर पर निशाना साधा। कहा- अब पूरे देश में विरोधियों ने हमें कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। इन्होंने बसपा के वोट को काटने के लिए स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके कई संगठन बनवा दिए हैं। ये पार्टियां चुनाव में अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा कर बसपा को कमजोर करने में जुटी हुई हैं।