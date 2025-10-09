Mayawati Statement: मायावती की हुंकार: बहुजन समाज को फिर से सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी

मायावती ने अपने भाषण में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही बहुजन समाज के “वास्तविक विरोधी” हैं। उन्होंने कहा कि सपा जब सत्ता में थी, तब गुंडे और माफिया खुलेआम घूमते थे। जनता डर में जीती थी। आज भाजपा की सरकार में भी स्थिति बेहतर नहीं है। फर्क सिर्फ चेहरे का है, नीतियों में नहीं। कांग्रेस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर को संसद में नहीं पहुंचने दिया गया, उन्हें भारत रत्न देने में कांग्रेस ने देरी की। इमरजेंसी के दौरान संविधान को कुचलने वाली कांग्रेस आज संविधान बचाने का नाटक कर रही है।