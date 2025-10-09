Mayawati Rally : मायावती की महारैली में तैनात रहेंगे 2114 पुलिसकर्मी, एटीएस-एसटीएफ अलर्ट, बसपा दिखाएगी सियासी शक्ति

यह रैली केवल कांशीराम परिनिर्वाण दिवस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे बसपा के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली सभा के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, आगामी लोकसभा चुनाव 2026 को ध्यान में रखते हुए मायावती इस रैली के माध्यम से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश करेंगी। बसपा नेताओं का कहना है कि यह रैली पार्टी के लिए “निर्णायक मोड़” साबित हो सकती है। एक वरिष्ठ बसपा नेता ने कहा कि मायावती जी इस रैली से कार्यकर्ताओं को नई दिशा देंगी और भविष्य की रणनीति स्पष्ट करेंगी। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंच रहे हैं।”