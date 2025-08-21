‘बार-बार प्रयोग सफल नहीं होते’ वोटर अधिकार यात्रा पर मंत्री जयवीर सिंह का राहुल गांधी पर तंज

UP Politics: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मंशा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके प्रयोग से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यदि भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, तो वह संविधान बदल देगी। मंत्री जयवीर सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि बार-बार प्रयोग सफल नहीं होते हैं।