Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

‘भानवी पागल हैं’; करीबी MLC ने बताया कब दिखाएंगे राजा भैया शस्त्रागार के हथियार?

Raja Bhaiya and Bhanavi Singh: राजा भैया के करीबी MLC ने बताया कि कब बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह शस्त्रागार के हथियार दिखाएंगे। उन्होंने राजा भैया की पत्नी को पागल कहा।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 18, 2025

mlc akshay pratap singh close to raja bhaiya made statement about bhanvi singh
राजा भैया के करीबी MLC ने उनकी पत्नी को कहा पागल। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Raja Bhaiya and Bhanavi Singh: हथियारों का जखीरा बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पास है। उनकी पत्नी भानवी सिंह ने ये शिकायत PMO से की। इसे लेकर राजा भैया ने करीबी माने जाने वाले MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने बड़ा बयान दिया है।

राजा भैया की पत्नी को अक्षय प्रताप सिंह ने कहा पागल

पत्रकारों ने बातचीत के दौरान MLC अक्षय प्रताप सिंह से भानवी की शिकायत को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने जवाब दिया,'' हमने पहले दिन ही कह दिया था बहू पागल है। उनकी बहन भी पागल है। पागल कुछ भी कर सकता है।''

ये भी पढ़ें

9 बच्चों की 52 साल की मां 32 साल के प्रेमी संग फरार; पति ने रोते-रोते सुनाई दुख भरी दास्तां
बदायूं
uttar pradesh news

कब दिखाएंगे राजा भैया शस्त्रागार के हथियार?

अक्षय प्रताप सिंह का कहना है कि लाइसेंसी हथियार राजा भैया के पास हैं। जो भी उनके हथियार देखना चाहते हैं वह दशहरे वाले दिन शस्त्रागार में आकर देख सकता है। उन्होंने कहा कि दशहरे के दिन सारे हथियारों को एक साथ रखकर उनकी पूजा की जाती है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लाइसेंसी हथियार राजा भैया के नौकरों के पास भी मौजूद हैं।

अब जानिए विवाद की वजह?

हाल ही में उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में राजा भैया की पत्नी ने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा मौजूद है। शिकायत में भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास ऑटोमेटिक राइफल्स और अन्य खतरनाक हथियार मौजूद हैं। भानवी का कहना है कि ये हथियार ना केवल जन सुरक्षा बल्कि देश की आंतरिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी उनसे जबरन छीन लिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

दशहरा-दिवाली 2025: नहीं होगी यात्रियों को परेशानी! यूपी-बिहार रूट पर 21 सितंबर से रोज चलेंगी ये ट्रेने, देखें लिस्ट
लखनऊ
Dussehra Diwali 2025 Special Trains

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 11:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘भानवी पागल हैं’; करीबी MLC ने बताया कब दिखाएंगे राजा भैया शस्त्रागार के हथियार?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.