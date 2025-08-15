यूपी के इस MLC ने कर दी ‘इस्लामाबाद’ का नाम बदलने की मांग, सीएम योगी के सामने रखा प्रस्ताव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 'विजन डॉक्यूमेंट 2047' पर चर्चा के दौरान मेरठ के इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी मातादीन वाल्मीकि के नाम पर करने की मांग उठी। गुरुवार को बीजेपी विधान परिषद सदस्य (MLC) धर्मेंद्र भारद्वाज ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और मेरठ के इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की जोरदार मांग की। इस प्रस्ताव ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। हलांकि आपको बता दें मेरठ का इस्लामाबाद मोहल्ला मुस्लिम बहुल इलाका है।