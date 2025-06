Monsoon Rain Alert: अब बारिश ही बारिश! यूपी में अगले 7 दिन भीगने को हो जाइए तैयार

Monsoon Set to Hit UP: उत्तर प्रदेश में गर्मी से जूझ रही जनता के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले 2–3 दिनों में मानसून प्रवेश कर सकता है। 18 और 19 जून को भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ सहित कई जिलों में सावधानी बरतने की अपील की गई है।

Monsoon Set to Hit UP in 2 Days: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। सोमवार को प्रदेशभर में गर्मी की लहर कुछ कमजोर पड़ी और आसमान में छाए बादलों व हल्की बारिश के चलते अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून लगभग अपनी निर्धारित तिथि पर ही राज्य में दस्तक देगा। यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही, तो लखनऊ सहित पूरे राज्य में 18 से 23 जून के बीच वर्षा का सिलसिला आरंभ हो सकता है।