Accident: सफाई गाड़ी से कुचले मासूम की चीखें गूंजी, मां रोई-बोली बचाओ मेरा बच्चा, FIR दर्ज

घटना के बाद से ही परिवार ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हसनैन के रिश्तेदार अरमान का कहना है कि डॉक्टरों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। अरमान ने कहा कि बच्चे की हालत खराब है, लेकिन डॉक्टर हर बार पहले पैसे जमा कराने को कहते हैं। बिना एडवांस के न दवाई मिल रही और न इलाज हो रहा है। यह हमारे लिए बड़ी समस्या है। उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम की कार्यदायी संस्था लखनऊ स्वच्छता मिशन (LSA) ने उपचार कराने का आश्वासन दिया था। हसनैन के मामा अतीक ने बताया कि LSA की ओर से इलाज के लिए 40 हजार रुपये अस्पताल में जमा किए गए हैं, जबकि 25 हजार रुपये नकद दवाइयों आदि के लिए दिए गए, जिससे इलाज चल रहा है।