‘बिहार में बदलाव की आंधी’, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले-इस आंधी से यूपी में बनेगी अखिलेश सरकार

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने BJP पर जमकर निशाना साधा। फोटो सोर्स-IANS
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी (SP) के स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार में निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी।
सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "बिहार में चल रहे चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा नाम अखिलेश यादव ने शामिल किया है। अयोध्या की धरती के मतदाताओं, वहां की जनता, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान और मां सरयू के आशीर्वाद के साथ-साथ हमारे नेता अखिलेश यादव के मार्गदर्शन से मैं अयोध्या में विजयी हुआ। इस जीत की चर्चा पूरे देश में आज होती है।"
बिहार चुनाव को लेकर सांसद ने कहा, "जिस तरह की प्रतिक्रियाएं राज्य में आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि बिहार की जनता सरकार के कुशासन से पूरी तरह ऊब चुकी है। इसी वजह से जनता बदलाव के मूड में है।'' उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह बदलाव आंधी के रूप में बदल रहा है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि बिहार का चुनाव इस बार नया इतिहास बनाएगा। यह बदलाव की एक बुनियाद होगी। जिसकी आंधी 2027 में उत्तर प्रदेश में चलेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। इसी तरह पूरे देश से BJP की डबल इंजन सरकार का सफाया हो जाएगा।
गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने रविवार को सीतामढ़ी और छपरा में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। इस दौरान BJP पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि BJP झूठ बोलने और धोखा देने वाली पार्टी है, लेकिन जनता अब उनके छलावे में नहीं आने वाली है।
