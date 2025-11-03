Patrika LogoSwitch to English

'बिहार में बदलाव की आंधी', सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले-इस आंधी से यूपी में बनेगी अखिलेश सरकार

Bihar Elections 2025: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने BJP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 03, 2025

mp awadhesh prasad said that change of power is going to happen in bihar

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने BJP पर जमकर निशाना साधा। फोटो सोर्स-IANS

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी (SP) के स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार में निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी।

'अखिलेश यादव के मार्गदर्शन से मैं अयोध्या में विजयी हुआ'

सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "बिहार में चल रहे चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा नाम अखिलेश यादव ने शामिल किया है। अयोध्या की धरती के मतदाताओं, वहां की जनता, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान और मां सरयू के आशीर्वाद के साथ-साथ हमारे नेता अखिलेश यादव के मार्गदर्शन से मैं अयोध्या में विजयी हुआ। इस जीत की चर्चा पूरे देश में आज होती है।"

बिहार की जनता बदलाव के मूड में: अवधेश प्रसाद

बिहार चुनाव को लेकर सांसद ने कहा, "जिस तरह की प्रतिक्रियाएं राज्य में आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि बिहार की जनता सरकार के कुशासन से पूरी तरह ऊब चुकी है। इसी वजह से जनता बदलाव के मूड में है।'' उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह बदलाव आंधी के रूप में बदल रहा है।

'यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि बिहार का चुनाव इस बार नया इतिहास बनाएगा। यह बदलाव की एक बुनियाद होगी। जिसकी आंधी 2027 में उत्तर प्रदेश में चलेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। इसी तरह पूरे देश से BJP की डबल इंजन सरकार का सफाया हो जाएगा।

अखिलेश यादव ने साधा BJP पर निशाना

गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने रविवार को सीतामढ़ी और छपरा में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। इस दौरान BJP पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि BJP झूठ बोलने और धोखा देने वाली पार्टी है, लेकिन जनता अब उनके छलावे में नहीं आने वाली है।

Published on:

03 Nov 2025 04:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘बिहार में बदलाव की आंधी’, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले-इस आंधी से यूपी में बनेगी अखिलेश सरकार

