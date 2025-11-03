‘बिहार में बदलाव की आंधी’, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले-इस आंधी से यूपी में बनेगी अखिलेश सरकार

सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "बिहार में चल रहे चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा नाम अखिलेश यादव ने शामिल किया है। अयोध्या की धरती के मतदाताओं, वहां की जनता, भगवान श्री राम, भगवान हनुमान और मां सरयू के आशीर्वाद के साथ-साथ हमारे नेता अखिलेश यादव के मार्गदर्शन से मैं अयोध्या में विजयी हुआ। इस जीत की चर्चा पूरे देश में आज होती है।"