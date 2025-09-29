राज्यसभा सांसद बोले, यूपी में नहीं होने देंगे पड़ोसी देश जैसा हाल, बरेली हिंसा को बताया ‘अस्वीकार्य’

बरेली हिंसा को लेकर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने दिया बयान, PC - IANS
लखनऊ : राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने सोमवार को बरेली हिंसा को ‘अस्वीकार्य’ बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई विदेशी शक्तियों का सहारा लेकर भारत में नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाना चाहेगा तो उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है, जो हिंसा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करती है, और हिंसा करने वाले लोगों को कड़ा सबक सिखाती है।
दिनेश शर्मा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है। हमारी सरकार हर किसी के हित के बारे में सोच रही है। इसलिए हम सभी लोग सरकार का साथ दें। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई स्थिति को हिंसात्मक करने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद ने कहा कि अराजकता फैलाने वाली मानसिकता से लोगों को बचना चाहिए।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हिंदू-मुस्लिम के नाम पर कोई भेद नहीं है। सभी नागरिकों के हित के लिए हमारी सरकार सोचती है। ऐसी स्थिति में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी को भी पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पत्थर उठाने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने लेह हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विघटनकारी सोच से बचना चाहिए। वह हमेशा ही विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम करते हैं और ऐसा करके वह राष्ट्र के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी राष्ट्रवादी विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर पर वह इस तरह का बयान नहीं देंगे। वह हमेशा से ही राष्ट्रवादी विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने से बचते आए हैं। इसी का नतीजा है कि वह इस तरह का बयान देते हैं।
उन्होंने लेह हिंसा को लेकर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। इस घटना को लेकर जो भी सबूत सामने आए हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। लद्दाख में दो-चार लोगों के विरोध करने से विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति पैदा नहीं हो जाती है। अगर कोई मुख्यधारा में आकर अपनी बात कहना चाहेगा, तो कानून उसका सम्मान करेगा।
इसके अलावा, उन्होंने 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव को देशभक्ति के मामले में चुनौती देने पर निशाना साधा।
सौरभ भारद्वाज ने सूर्यकुमार यादव को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वह सच्चे देशभक्त हैं तो अपनी मैच फीस शहीदों के परिजनों को दे दें। इसके बाद कल मैच संपन्न होने के बाद सूर्यकुमार यादव ने अपनी मैच फीस का पैसा शहीदों के परिजनों को देने का ऐलान कर दिया है।
दिनेश शर्मा ने कहा, 'देशभक्ति को लेकर सूर्यकुमार यादव को चुनौती देने से सौरभ भारद्वाज को बचना चाहिए, क्योंकि सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान हैं। आप लोग मेहरबानी करके जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होने की कोशिश मत कीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सूर्यकुमार यादव ने पूरे देश का मान विश्व फलक पर बढ़ाया है। आपने सूर्यकुमार यादव को चुनौती दी थी और उन्होंने स्वीकार कर ली।
उन्होंने सौरभ भारद्वाज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपकी टिप्पणी सिर्फ सूर्यकुमार यादव पर नहीं है, बल्कि पूरे देश पर है, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश का विश्व मंच पर प्रतिनिधित्व करते हैं।
भारतीय टीम की जीत पर अभी तक कांग्रेस के किसी ने बधाई नहीं दी है। इस पर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये लोग सिर्फ उसी को बधाई देते हैं, जिनसे इन्हें वोट मिलता है और सूर्यकुमार यादव ने राष्ट्र गौरव को बढ़ाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में वे कैसे बधाई देंगे? उन्होंने कहा कि एशिया कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत हुई है। इसे मेहरबानी करके किसी राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं करें, तो बेहतर रहेगा।
दिनेश शर्मा ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं रहती है, बल्कि पाकिस्तान भी कांग्रेस और उसके नेताओं के साथ खड़ा रहता है।इसकी बानगी कई मौकों पर देखने को मिल चुकी है।
