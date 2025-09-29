राज्यसभा सांसद बोले, यूपी में नहीं होने देंगे पड़ोसी देश जैसा हाल, बरेली हिंसा को बताया ‘अस्वीकार्य’

भारतीय टीम की जीत पर अभी तक कांग्रेस के किसी ने बधाई नहीं दी है। इस पर दिनेश शर्मा ने कहा कि ये लोग सिर्फ उसी को बधाई देते हैं, जिनसे इन्हें वोट मिलता है और सूर्यकुमार यादव ने राष्ट्र गौरव को बढ़ाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में वे कैसे बधाई देंगे? उन्होंने कहा कि एशिया कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत हुई है। इसे मेहरबानी करके किसी राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश नहीं करें, तो बेहतर रहेगा।