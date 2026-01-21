‘मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता’, 70 साल के ‘चाचा’ ने काटा गदर! वीडियो पर 23 मिलियन से ज्यादा व्यूज

70 साल के 'चाचा' का इंस्टा पर वीडियो वायरल। फोटो सोर्स- इंस्टाग्राम (instauncle_9)
Trading Instagram Reel: अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और कुछ नया करने में कभी देर नहीं होती। उत्तर प्रदेश के एक 70 साल के आदमी ने इसे धरातल पर साबित कर के दिखाया है।
जिस उम्र में लोग आराम करने का सोचते हैं उस उम्र में 70 साल के बुजर्ग ने फोन उठाया और व्लॉगिंग शुरू कर दी। सिर्फ 48 घंटों के अंदर, उनकी व्लॉगिंग ने इंस्टाग्राम पर 22.2 मिलियन व्यूज पार कर लिए, जिससे वह इंटरनेट सेंसेशन बन गए।
शख्स का नाम विनोद कुमार है, जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अपने पहले वीडियो में, वह अपना परिचय देते हुए कहते हैं, ''पहले कभी व्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन अपना समय बिताने के लिए कुछ नया करना चाहता है। 70 साल की उम्र में अपना पहला व्लॉग बना रहा हूं।''
इसके बाद वह बताता है कि उन्हें व्लॉग बनाना नहीं आता, फिर भी वह कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह अपना समय अच्छे से बिताना चाहते हैं। उनकी मासूमियत देखकर देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कई लोगों को अपने माता-पिता और दादा-दादी की याद आ गई।
वीडियो वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम यूजर्स ने उनका सपोर्ट किया। साथ ही तारीफ वाले मैसेज से कमेंट बॉक्स भर गया। एक यूजर ने कमेंट किया, “उम्र तो बस एक नंबर है, अंकल।” वहीं, दूसरे यूजर ने कमेंट किया, “लगे रहो अंकल! हम आपके साथ हैं।” एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया, “लगे रहो, दादा जी… सीखने की कोई उम्र नहीं होती…. आपने यह कोड बहुत अच्छे से साबित कर दिया।”
बता दें कि यह वीडियो 20 जनवरी, 2026 को शेयर किया गया था। तब से इसे 22.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1.6 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं।
