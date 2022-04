बड़ा फैसलाः अब मस्जिदों के बाहर नहीं होगी नमाज, जुलूस निकालने से पहले करना होगा ये काम

आगामी त्योहारों के लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब मस्जिदों के बाहर इबादत नही की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा धार्मिक उत्सवों के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगामी किसी भी धार्मिक उत्सव में भीड़ परिसर के बाहर न हो इसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आगामी ईद (Eid) और अक्षय तृतीया के लिए केंद्रीय पीस कमेटी बैठक हुई। सभी धर्मों के लोगों ने इस बैठक में भाग लिया। सभी लोगों राय सुनी गई। बैठक जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ईद के मौके पर ईदगाह के बाहर किसी भी तरह का नमाज या फिर किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम में परिसर के बाहर नहीं होंगी। सभी धर्मों में जुलूस के लिए स्वीकृति अनिवार्य है।

Namaz Not Allowed Out of Mosque Now Juloos Permission Must