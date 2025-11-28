NEET Scam: 110 देशों में घूमने वाला NEET घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 100 करोड़ का विशाल एडमिशन रैकेट उजागर

मध्य पूर्व लगभग हर महाद्वीप के प्रमुख देशों की हवाई टिकटें उसके पास मौजूद थीं। उसका हर सफर बिजनेस क्लास में होता था। सात सितारा होटलों में रहना, महीनों विदेशों में घूमना, और खुद को एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण विशेषज्ञ बताना,यह उसकी रोजमर्रा की जीवन शैली थी। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के अनुसार,अभिनव की लाइफस्टाइल टॉप कॉरपोरेट एक्जीक्यूटिव्स से भी कहीं आगे थी। उसकी रहन-सहन देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वह एक परीक्षा रैकेट चलाने वाला अपराधी है।