उत्तर प्रदेश के इन 7 जिलों में पड़ सकता है नेपाल हिंसा का असर! अलर्ट जारी; चप्पे-चप्पे पर पुलिस

Nepal Gen-Z Revolution: नेपाल हिंसा का असर उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पड़ सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पुलिस तैनात है।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 10, 2025

Nepal Gen-Z Revolution
नेपाल हिंसा: उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पड़ सकता है असर। फोटो सोर्स-Ai

Nepal Gen-Z Revolution: भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल में कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है। जिसके बाद से सरकार के खिलाफ शुरू हुई हिंसा और आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

नागरिकों से नेपाल ना जाने की अपील

नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित कई अन्य जगहों पर उग्र प्रदर्शन हो रहा है। जिसका असर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी देखने को मिल सकता है। बॉर्डर पर SSB ( सशस्त्र सीमा बल) के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बॉर्डर के दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी गयी है। साथ ही भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने से रोका जा रहा है।

आधार कार्ड दिखाकर मिल रहा प्रवेश

पुलिस और SSB के जवान चेक पोस्ट पर लोगों से कड़ी पूछताछ कर रहे है। लोगों का पहचान पत्र देखने के बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। DM, SP के साथ कमांडेंट भी सीमा पर जाकर पुलिस और SSB के जवानों से हालातों के बारे में जानकारी ले रहे हैं।

किन 7 जिलों की सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा?

नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए लखनऊ पुलिस मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा में विशेष नियंत्रण कक्ष (Special Control Room) बनाया गया है। सरकार ने 3 हेल्पलाइन नंबर्स के साथ एक WhatsApp नंबर भी जारी किया है। जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। ये नंबर हैं- 0522-2390 257 और 0522-2724 010। WhatsApp No.9454401674

सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे भी तैनात

नेपाल में जारी हिंसा को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा के लिए SSB और पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ाने के साथ-साथ ड्रोन कैमरों को भी तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।

10 Sept 2025 06:45 pm

