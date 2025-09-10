उत्तर प्रदेश के इन 7 जिलों में पड़ सकता है नेपाल हिंसा का असर! अलर्ट जारी; चप्पे-चप्पे पर पुलिस

नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए लखनऊ पुलिस मुख्यालय की कानून व्यवस्था शाखा में विशेष नियंत्रण कक्ष (Special Control Room) बनाया गया है। सरकार ने 3 हेल्पलाइन नंबर्स के साथ एक WhatsApp नंबर भी जारी किया है। जो 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। ये नंबर हैं- 0522-2390 257 और 0522-2724 010। WhatsApp No.9454401674