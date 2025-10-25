सोने-चांदी के नए रेट जारी, 10 दिन में चांदी 26,650 रुपये सस्ती, जानें गोल्ड का रेट

Silver Price Crash: भारतीय धातु बाजार में चांदी (Silver) की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 10 दिनों में चांदी की कीमत में कुल 26,650 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। इसी क्रम में कल यानी 23 अक्टूबर को चांदी में 1,051 रुपए प्रति किलोग्राम की और गिरावट दर्ज की गई। अब देश में चांदी का रेट 1,51,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर हुआ है। चांदी और सोने के दामों में उतार-चढ़ाव का असर न केवल निवेशकों और व्यापारियों पर पड़ता है, बल्कि जेवरात खरीदने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। भारतीय बाजार में इस समय सोने और चांदी की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल और डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती/कमजोरी दोनों का असर दिखाई दे रहा है।