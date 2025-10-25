Patrika LogoSwitch to English

सोने-चांदी के नए रेट जारी, 10 दिन में चांदी 26,650 रुपये सस्ती, जानें गोल्ड का रेट

Silver Price Crash 10 Days:  पिछले 10 दिनों में चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कुल 26,650 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई चांदी अब 1,51,450 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। सोने की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए यह खरीदारी का उपयुक्त समय माना जा रहा है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 25, 2025

सोने और चांदी के नए दाम (फोटो सोर्स : AI)

सोने और चांदी के नए दाम (फोटो सोर्स : AI)

Silver Price Crash: भारतीय धातु बाजार में चांदी (Silver) की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 10 दिनों में चांदी की कीमत में कुल 26,650 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। इसी क्रम में कल यानी 23 अक्टूबर को चांदी में 1,051 रुपए प्रति किलोग्राम की और गिरावट दर्ज की गई। अब देश में चांदी का रेट 1,51,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर हुआ है। चांदी और सोने के दामों में उतार-चढ़ाव का असर न केवल निवेशकों और व्यापारियों पर पड़ता है, बल्कि जेवरात खरीदने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। भारतीय बाजार में इस समय सोने और चांदी की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल और डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती/कमजोरी दोनों का असर दिखाई दे रहा है।

चांदी का रुझान और गिरावट के कारण

विशेषज्ञों के अनुसार चांदी की गिरावट के पीछे कई कारण हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के दामों में हाल ही में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता ने भी चांदी की कीमत को प्रभावित किया।

भारत में चांदी की मांग ज्यादातर आभूषण और निवेश के लिए होती है। त्योहारों और शादियों के मौसम में पारंपरिक रूप से मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंदी और घरेलू आपूर्ति के दबाव के चलते कीमतों में गिरावट आई है। विशेषज्ञ राहुल वर्मा वरिष्ठ कमोडिटी एनालिस्ट, कहते हैं कि चांदी और सोने की कीमतें हमेशा वैश्विक स्तर के संकेतकों और मुद्रा के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं। पिछले 10 दिन में 26,650 रुपए की गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के कारण हुई है। 

लखनऊ मंडल के रेट

  • 24 कैरेट सोना: लगभग ₹ 13,100 प्रति ग्राम
  • 22 कैरेट सोना: लगभग ₹ 12,010 प्रति ग्राम
  • चांदी: लगभग ₹ 171.90 प्रति ग्राम (≈ ₹ 1,71,900 प्रति किलोग्राम) 

सोने के रेट में हल्की स्थिरता

चांदी के मुकाबले सोने की कीमतों में फिलहाल अधिक स्थिरता दिखाई दे रही है। दिल्ली और मुंबई के जेवरात बाजारों में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए लगभग 60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के लिए लगभग 55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। पिछले कुछ सप्ताह से सोने में भी उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं, लेकिन चांदी की तुलना में सोने की मांग और कीमतों में उतनी तीव्र गिरावट नहीं आई है। इसका कारण यह है कि निवेशक सोने को मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितता के समय सुरक्षित निवेश मानते हैं।

चांदी के रेट की विस्तार से जानकारी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमतों में 10 दिनों में लगभग 12% की गिरावट देखने को मिली है। भारत में यह गिरावट रुपये के मुकाबले डॉलर की स्थिति, आयात शुल्क, घरेलू मांग और आपूर्ति की वजह से और बढ़ जाती है।

मुख्य शहरों में चांदी के वर्तमान रेट:

  • दिल्ली: ₹1,51,450 प्रति किलो
  • मुंबई: ₹1,51,500 प्रति किलो
  • कोलकाता: ₹1,51,400 प्रति किलो
  • चेन्नई: ₹1,51,470 प्रति किलो

विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग में सुधार नहीं होता है और डॉलर मजबूत रहता है, तो आने वाले दिनों में चांदी की कीमत में और गिरावट हो सकती है।

निवेशक और उपभोक्ता के लिए सलाह

चांदी और सोने में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों और जेवरात खरीदने वाले उपभोक्ताओं को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए:

  • लंबी अवधि का निवेश: यदि निवेशक लंबे समय के लिए चांदी या सोना खरीदते हैं, तो वर्तमान गिरावट उन्हें लाभदायक हो सकती है।
  • छोटे-छोटे निवेश: त्योहारों और शादी के सीजन में चांदी खरीदना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं।
  • बाजार का अध्ययन: अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पर ध्यान रखें।
  • सत्यापित विक्रेता से खरीदारी: नकली या मिलावट युक्त चांदी से बचें।

सर्राफा व्यापारी विनोद माहेश्वरी  कहते हैं कि चांदी की कीमतों में अस्थिरता सामान्य है। जो लोग निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं, उन्हें बाजार के संकेतकों और वैश्विक रुझानों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए।

पिछले 10 दिन का रुझान

चांदी की कीमतों में पिछले 10 दिनों में गिरावट इस प्रकार रही है:

Updated on:

25 Oct 2025 01:18 pm

Published on:

25 Oct 2025 12:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सोने-चांदी के नए रेट जारी, 10 दिन में चांदी 26,650 रुपये सस्ती, जानें गोल्ड का रेट

