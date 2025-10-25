सोने-चांदी के नए रेट जारी, 10 दिन में चांदी 26,650 रुपये सस्ती, जानें गोल्ड का रेट

सोने और चांदी के नए दाम (फोटो सोर्स : AI)
Silver Price Crash: भारतीय धातु बाजार में चांदी (Silver) की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 10 दिनों में चांदी की कीमत में कुल 26,650 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। इसी क्रम में कल यानी 23 अक्टूबर को चांदी में 1,051 रुपए प्रति किलोग्राम की और गिरावट दर्ज की गई। अब देश में चांदी का रेट 1,51,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर हुआ है। चांदी और सोने के दामों में उतार-चढ़ाव का असर न केवल निवेशकों और व्यापारियों पर पड़ता है, बल्कि जेवरात खरीदने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। भारतीय बाजार में इस समय सोने और चांदी की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल और डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती/कमजोरी दोनों का असर दिखाई दे रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार चांदी की गिरावट के पीछे कई कारण हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के दामों में हाल ही में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता ने भी चांदी की कीमत को प्रभावित किया।
भारत में चांदी की मांग ज्यादातर आभूषण और निवेश के लिए होती है। त्योहारों और शादियों के मौसम में पारंपरिक रूप से मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय बाजार की मंदी और घरेलू आपूर्ति के दबाव के चलते कीमतों में गिरावट आई है। विशेषज्ञ राहुल वर्मा वरिष्ठ कमोडिटी एनालिस्ट, कहते हैं कि चांदी और सोने की कीमतें हमेशा वैश्विक स्तर के संकेतकों और मुद्रा के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती हैं। पिछले 10 दिन में 26,650 रुपए की गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के कारण हुई है।
चांदी के मुकाबले सोने की कीमतों में फिलहाल अधिक स्थिरता दिखाई दे रही है। दिल्ली और मुंबई के जेवरात बाजारों में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए लगभग 60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के लिए लगभग 55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। पिछले कुछ सप्ताह से सोने में भी उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं, लेकिन चांदी की तुलना में सोने की मांग और कीमतों में उतनी तीव्र गिरावट नहीं आई है। इसका कारण यह है कि निवेशक सोने को मुद्रास्फीति और वैश्विक अनिश्चितता के समय सुरक्षित निवेश मानते हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कीमतों में 10 दिनों में लगभग 12% की गिरावट देखने को मिली है। भारत में यह गिरावट रुपये के मुकाबले डॉलर की स्थिति, आयात शुल्क, घरेलू मांग और आपूर्ति की वजह से और बढ़ जाती है।
मुख्य शहरों में चांदी के वर्तमान रेट:
विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग में सुधार नहीं होता है और डॉलर मजबूत रहता है, तो आने वाले दिनों में चांदी की कीमत में और गिरावट हो सकती है।
चांदी और सोने में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों और जेवरात खरीदने वाले उपभोक्ताओं को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए:
सर्राफा व्यापारी विनोद माहेश्वरी कहते हैं कि चांदी की कीमतों में अस्थिरता सामान्य है। जो लोग निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं, उन्हें बाजार के संकेतकों और वैश्विक रुझानों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए।
चांदी की कीमतों में पिछले 10 दिनों में गिरावट इस प्रकार रही है:
