UP: कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, शादी-समारोह में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

new guidelines for marriage in uttar pradesh

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार सख्त हैं। उन्होंने शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय कर दी है। साथ ही मास्क व थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की है।