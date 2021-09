रेलवे ने 10वीं पास के लिए निकाली 3000 से भी अधिक पदों पर भर्तियां, इन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन

Northern Railway has recruited more than 3000 posts- सरकारी नौकरी (Government Job) के लिए आवेदन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे (Indian Railway) ने विभिन्न राज्यों द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए भर्तियां निकली गईं हैं। कुछ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है।