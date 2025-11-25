Murder: नंबर ब्लॉक किया तो तिलमिलाया सनकी आशिक, घर में घुसकर प्रियांशी की मासूम जिंदगी तड़पकर छीन ली

पुलिस के अनुसार रविवार सुबह आलोक ने हत्या की पूरी साजिश बनाकर घर में घुसने का निर्णय लिया। उसने अपनी बुलेट बाइक घर से लगभग 200 मीटर दूर खड़ी कर दी, ताकि बाइक की आवाज सुनकर प्रियांशी सावधान न हो जाए और दरवाजा बंद न कर ले। आलोक हाथ में थर्माकोल काटने वाला धारदार कटर लेकर अंदर दाखिल हुआ। पूछताछ में उसने कहा कि पहले मैंने उसे बहुत समझाया… कहा कि नंबर ब्लॉक से हटा दो… लेकिन वह नहीं मानी। इंकार सुनते ही आरोपी पूरी तरह बेकाबू हो गया और उसके गले पर कटर से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हादसा इतनी तेज़ी से हुआ कि प्रियांशी को बचने का मौका तक नहीं मिला।