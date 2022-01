अब केवाईसी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, जल्द शुरू होगी 'वन नेशन वन केवाईसी' स्कीम, ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा

नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला प्रचलित टर्म है। आज के दौर में लगभग सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने ग्राहकों की पहचान और उसके पते को सत्यापित करने के लिए केवाईसी का प्रयोग करते हैं।

लखनऊ. नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला प्रचलित टर्म है। आज के दौर में लगभग सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने ग्राहकों की पहचान और उसके पते को सत्यापित करने के लिए केवाईसी का प्रयोग करते हैं। केवाईसी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पेटीएम के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसी म्यूचुअल फंड की शुरुआत के लिए भी केवाईसी कराना होता है। काम चाहे जो भी हो, केवाईसी के लिए कई बार बहुत ज्यादा भटकना पड़ता है, लेकिन अब इस समस्या का भी हल निकल गया है। केवाईसी की अनिवार्यता को देखते हुए सरकार ने 'वन नेशन-वन केवाईसी' की योजना बनाई है।

One Nation One KYC Government to Start Single Window System Soon