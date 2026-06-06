‘हाईकोर्ट ने आपको कसके रगड़ा था’, आज ही के दिन हुई ‘बड़ी घटना’ ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दिलाई याद, क्या कुछ कहा?

OP Rajbhar Targeted On Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के करीब आते ही प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। खासकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर निशाना साध रहे हैं। शनिवार को भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला।