लखनऊ

‘रैली की भीड़ देख विरोधियों की उड़ गई नींद और होश, 2027 की तन-मन-धन से तैयारी शुरू’

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पार्टी संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि में शामिल होने आए लोगों का आभार व्यक्त किया। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए 75 जिलों के लोग सुनने के लिए पहुंचे थे।

2 min read

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 10, 2025

मायावती ने पोस्ट कर रैली में आए कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद, PC- IANS

लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पार्टी संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि में शामिल होने आए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विरोधियों की बातों पर बिना ध्यान दिए मिशन 2027 के लिए तन-मन-धन से लगने की सलाह दी गई है।

बसपा मुखिया मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक कांशीराम जी के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वीआईपी रोड पर बसपा की सरकार द्वारा निर्मित किए गए विशाल व भव्य ’मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल’ में हुए महा आयोजन में अपने खून-पसीने की कमाई से हर उम्र के आए लोगों में भी खासकर युवाओं व महिलाओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ व उनके जोश और उमंग के साथ-साथ यूपी के अगले चुनाव में अपनी बहनजी की पांचवीं बार सरकार बनाने के लिए जिद के साथ काम करने के गगनचुंबी नारों आदि के साथ व्यक्त किए गए दृढ़ संकल्प को देखकर विरोधी पार्टियों/संगठनों आदि की नींद व उनके नेताओं के होश उड़ जाना स्वाभाविक है।'

उन्होंने कहा कि इस क्रम में इनकी बेतुकी बातें एवं बयानबाज़ी को महत्व न देकर इनके बारे में कुछ ना कहा जाए तो यही बेहतर होगा। वैसे भी 'बहुजन समाज' के लोग अपने वोटों के बलबूते पर शोषित से शासक वर्ग बनकर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए कितने तत्पर व संघर्षशील हैं, इसकी स्पष्ट झलक कल उन लोगों ने यूपी सहित पूरे देश को दिखा दी है।

अब उन्हें विरोधियों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों से सजग व सावधान रहते हुए आगे अपने मिशन 2027 में पूरे तन, मन, धन से लग जाना है, यही संदेश है। साथ ही, कल मा कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में हुए महा-आयोजन में, इनको अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के साथ-साथ बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों के गांव-गांव व शहर-शहर से बसपा के लाखों-लाखों की संख्या में पार्टी के लोग पहुंचे थे, जिनको सुरक्षित लाने व वापिस ले जाने में यूपी बसपा यूनिट के हर स्तर के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों, नेताओं व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई है इन सभी की पार्टी बहुत-बहुत आभारी है।

बसपा मायावती ने आगे कहा कि इस महा आयोजन में किसी न किसी रूप में उनके योगदान एवं भागीदारी के लिए पार्टी के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, अनुयायियों, शुभचिन्तकों आदि का पूरे तहेदिल से बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया व धन्यवाद। इसके अलावा, देश भर में उन सभी लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने-अपने प्रदेश व जिलों में कांशीराम को अपने-अपने हिसाब से कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किया और उनके बसपा मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प किया।

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Oct 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘रैली की भीड़ देख विरोधियों की उड़ गई नींद और होश, 2027 की तन-मन-धन से तैयारी शुरू’

