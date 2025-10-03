PAC Promotion 2025: पीएसी में 120 दरोगाओं को प्रमोशन, बने इंस्पेक्टर, जारी हुआ आदेश

पीएसी में उप निरीक्षकों को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति की मांग लंबे समय से उठ रही थी। कई अधिकारियों ने सेवा के 20 से 25 वर्ष तक पूरे कर लिए थे, लेकिन पदोन्नति के अवसर सीमित होने के कारण वे प्रमोशन से वंचित रह जाते थे। अब मुख्यालय द्वारा 120 नामों की सूची जारी होने से इस इंतजार को विराम मिला है। सूत्रों के मुताबिक, यह सूची पूरी तरह से वरिष्ठता और विभागीय नियमों के अनुसार तैयार की गई है। चयन प्रक्रिया में सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और कार्य प्रदर्शन को प्रमुख आधार बनाया गया।