पंचायत चुनाव जीतकर बनना है प्रधान? कितनी पढ़ाई जरूरी? कितना वेतन….उम्र सीमा, यहां जानें सबकुछ

उन्होंने बताया कि यदि कार्यकाल के दौरान किसी प्रधान की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को मुआवजे का प्रावधान जरूर है। वहीं, पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि मतदाता का नाम संबंधित पंचायत की निर्वाचन सूची में दर्ज हो। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय-सारणी में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी 2026 को किया जाएगा।