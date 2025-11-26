Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पंचायत चुनाव जीतकर बनना है प्रधान? कितनी पढ़ाई जरूरी? कितना वेतन….उम्र सीमा, यहां जानें सबकुछ

Panchayat Chunav: गांव का प्रधान बनने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है? प्रधान को कितना वेतन मिलता है? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? जानिए सभी सवालों के जवाब।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 26, 2025

panchayat elections 2026 how much education is required to become pradhan know everything from salary to age limit

पंचायत चुनाव जीतकर बनना है प्रधान? कितनी पढ़ाई जरूरी? कितना वेतन। फोटो सोर्स-AI

Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद गांव की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं के संचालन में सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण स्तर पर एक जिम्मेदार पद माना जाता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ बुनियादी योग्यताएं तय की हैं, जिनका पालन हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है।

ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र सीमा?

ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 साल होना और उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। खास बात यह है कि इस पद के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है। चाहे व्यक्ति शिक्षित हो या निरक्षर, दोनों चुनाव लड़ने के पात्र हैं। बशर्ते वे उम्र और मतदाता संबंधी शर्तें पूरी करते हों।

किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए

इसके अलावा, वही नियम लागू होते हैं जो अन्य चुनावों में होते हैं। उम्मीदवार का मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है और उसके खिलाफ किसी मामले में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए।

5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के मलकपुरा गांव के प्रधान अमित ने एक निजी पोर्टल के साथ बातचीत में बताया कि राज्य में ग्राम प्रधानों को मात्र 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। जिसे वेतन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त ना तो कोई भत्ता मिलता है और ना ही पेंशन की सुविधा उपलब्ध है।

परिवार को मुआवजे का प्रावधान

उन्होंने बताया कि यदि कार्यकाल के दौरान किसी प्रधान की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को मुआवजे का प्रावधान जरूर है। वहीं, पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि मतदाता का नाम संबंधित पंचायत की निर्वाचन सूची में दर्ज हो। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय-सारणी में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

कड़कड़ाती ठंड…जेल और आजम खान का हाल बेहाल; नहीं मिल रहा ओढ़ने को कंबल! टूटी खिड़कियों से आ रही सर्द हवाएं
रामपुर
azam khan not getting blankets in jail serious allegations by samajwadi party leaders in rampur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 05:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पंचायत चुनाव जीतकर बनना है प्रधान? कितनी पढ़ाई जरूरी? कितना वेतन….उम्र सीमा, यहां जानें सबकुछ

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब बिहार में भी चलेगा यूपी का योगी मॉडल, सम्राट चौधरी ने कर दिया एलान

up anti romeo squad in news samrat chaudhary announces yogi model will implemented in bihar too
लखनऊ

Winter Vacation 2025: यूपी के स्कूलों में कब से पड़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? यहां जारी हो चुकी है लिस्ट

when will uttar pradesh schools begin winter vacations list released in jammu and kashmir
लखनऊ

झाड़ियों से मिली 161 जैलेटिन ट्यूब मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार! पूछताछ में बताई फिल्मी कहानी

लखनऊ

CBI ने लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, सरगना गिरफ्तार, 52 लैपटॉप और 14 लाख कैश बरामद

विकासनगर से पकड़ा गया फर्जी कॉल सेंटर, 52 लैपटॉप और 14 लाख कैश बरामद (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

Neha Singh Rathore Controversial Post : पोस्ट ने करवाया बवाल, जमानत खारिज होते ही नेहा की दुनिया उलटी-UP पुलिस हर ठिकाने पर कर रही दबिश

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत, UP पुलिस ने तेज की तलाश (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.