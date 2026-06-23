गोरखपुर में जहां जन्मे थे योग के विश्वदूत, वहीं बन रहा दिव्य आध्यात्मिक धाम, जानें खास बातें

पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप इस परियोजना को एक प्रमुख आध्यात्मिक विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्मारक परमहंस योगानंद को सच्ची श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ गोरखपुर को वैश्विक आध्यात्मिक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने का काम करेगा। दिसंबर 2026 तक इसके पूर्ण होने के बाद यह स्मारक केवल एक भवन नहीं होगा, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना, योग परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत केंद्र बनकर उभरेगा, जहां आने वाला हर व्यक्ति शांति, प्रेरणा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सकेगा।