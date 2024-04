अपने सितारे चमकाने के लिए फिल्मी सितारों को आजमा रही बीजेपी, पार लगेगी चुनावी नैया?

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हो या समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस, हर पार्टी में सिने अभिनेता और अभिनेत्री अपने अपने भाग्य आजमाते रहे हैं और कुछ तो अभी आजमा भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये फिल्मी सितारें पार्टियों की चुनावी नैया को पार लगा पाएंगे?

Parties trying film stars to shine their stars in lok sabha election