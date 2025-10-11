Patrika LogoSwitch to English

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का सियासी कदम पीछे, अब नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव; पत्नी से चल रहे विवादों ने बदला मन

Pawan Singh News: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवादों के बीच बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि वह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए जॉइन नहीं किया है और वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और रहेंगे।

2 min read

लखनऊ

image

Mohd Danish

Oct 11, 2025

pawan singh denies bihar election amid wife dispute

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का सियासी कदम पीछे | Image Source - 'X' @PawanSingh909

Pawan singh denies bihar election amid wife dispute: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अफवाहों और अटकलों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में उन्होंने अपने भोजपुरी समाज को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्होंने चुनावी राजनीति में उतरने के लिए किसी भी पार्टी को जॉइन नहीं किया है और न ही उनका विधानसभा चुनाव में उतरने का कोई इरादा है।

पवन सिंह ने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए यह भी दोहराया - “मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा।” यह बयान ऐसे समय आया है जब राजनीतिक गलियारों में उनके बीजेपी नेताओं से मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज थीं, जिससे चुनावी मैदान में उनके उतरने की संभावना जताई जा रही थी।

पत्नी ज्योति सिंह से कानूनी और निजी विवाद ने बढ़ाई सुर्खियां

पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद लंबे समय से सुर्खियों में है, लेकिन हाल के दिनों में यह मुद्दा और भी गर्म हो गया है। चुनावी अटकलों के बीच उनकी पत्नी ने सार्वजनिक रूप से कई गंभीर आरोप लगाकर इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है।

ज्योति सिंह ने कहा कि जब वह बच्चे के लिए तरस रही थीं, तो पवन सिंह उन्हें गर्भपात करने की दवा देते थे। उनका आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें टॉर्चर किया गया। इस प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने कभी नींद की गोलियां भी खा ली थीं, जिसके बाद उन्हें पवन सिंह के भाई अस्पताल ले गए थे।

ज्योति सिंह के आरोप से राजनीतिक अटकलों पर भी पड़ा असर

ज्योति सिंह ने पवन सिंह के चुनावी इरादों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद 15 साल से एक ही पार्टी से जुड़ा होने के बावजूद टिकट नहीं पा सका, वह दूसरों को क्या टिकट दिलवाएगा।

इन बयानों के बीच पवन सिंह का एक्स पोस्ट राजनीतिक और निजी दोनों ही मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पत्नी के आरोप और चुनाव लड़ने से इंकार का बयान आने वाले दिनों में पवन सिंह की छवि और करियर को प्रभावित कर सकता है।

11 Oct 2025 12:19 pm

