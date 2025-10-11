भोजपुरी स्टार पवन सिंह का सियासी कदम पीछे, अब नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव; पत्नी से चल रहे विवादों ने बदला मन

Pawan singh denies bihar election amid wife dispute: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चल रही सभी अफवाहों और अटकलों पर विराम लगा दिया है। हाल ही में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट में उन्होंने अपने भोजपुरी समाज को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्होंने चुनावी राजनीति में उतरने के लिए किसी भी पार्टी को जॉइन नहीं किया है और न ही उनका विधानसभा चुनाव में उतरने का कोई इरादा है।