UP: 6 से 10 जनवरी तक बढ़ी छुट्टियां! 5 जिलों में ठंड का कहर; 1 से 8 तक के स्कूल रहेंगे बंद

कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ी। फोटो सोर्स-AI
Schools Holiday Declared Due To Severe Cold: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। घने कोहरे और न्यूनतम तापमान के 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
गाजीपुर में शीतलहर और घने कोहरे के चलते 6 से 10 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 में अवकाश रहेगा। हालांकि विद्यालय प्रबंधक उक्त अवधि में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। साथ ही कक्षा 9 से 12 का संचालन प्रातः 10:00 से अपरान्ह 3:00 बजे तक किया जाएगा।
लखनऊ में जिलाधिकारी ने 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 में अवकाश की घोषणा की है। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 का संचालन प्रातः 10:00 से अपरान्ह 3:00 बजे तक किया जाएगा। वहीं, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
रायबरेली में भी कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में 8 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। हालांकि, 6 से 8 के छात्रों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन क्लास दी जा सकेगी। यह आदेश जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जारी किया है। आदेश के अनुसार, सभी बोर्ड (यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE सहित) के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश बढ़ाया गया है।
कानपुर के जिलाधिकारी ने भी अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के चलते कानपुर देहात के समस्त परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/CBSE/ICSE विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में दिनांक 07 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है।
बता दें कि कड़ाके की ठंड और गलन के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ऐसे हालात को देखते हुए आगरा जिला प्रशासन ने स्कूल जाने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। UP बोर्ड, CBSE समेत सभी बोर्ड के 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर का कहना है कि भीषण सर्दी को ध्यान में रखते हुए 6 से 8 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा। यह आदेश सभी बोर्ड से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।
गौरतलब है कि इस बार ठंड का प्रकोप पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, अयोध्या, झांसी समेत करीब 50 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। घना कोहरा होने से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ठंड से राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें रैन बसेरे, अलाव और गर्म कपड़ों का वितरण शामिल है। यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि कड़ाके की ठंड में उन्हें अनावश्यक कष्ट न झेलना पड़े।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड की वजह से ICSE, CBSE, UP और दूसरे बोर्ड के 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया था।
