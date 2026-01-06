6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP: 6 से 10 जनवरी तक बढ़ी छुट्टियां! 5 जिलों में ठंड का कहर; 1 से 8 तक के स्कूल रहेंगे बंद

School Holiday: स्कूलों में अवकाश का समय बढ़ा दिया गया है। प्रचंड ठंड और कोहरे के कारण 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का निर्णय प्रशासन ने लिया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 06, 2026

school holidays for classes 1 to 8 have been extended due to cold wave in up

कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ी। फोटो सोर्स-AI

Schools Holiday Declared Due To Severe Cold: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। घने कोहरे और न्यूनतम तापमान के 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

गाजीपुर में 6 से 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी

गाजीपुर में शीतलहर और घने कोहरे के चलते 6 से 10 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 में अवकाश रहेगा। हालांकि विद्यालय प्रबंधक उक्त अवधि में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। साथ ही कक्षा 9 से 12 का संचालन प्रातः 10:00 से अपरान्ह 3:00 बजे तक किया जाएगा।

लखनऊ में 6 से 8 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी

लखनऊ में जिलाधिकारी ने 6 से 8 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 में अवकाश की घोषणा की है। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 का संचालन प्रातः 10:00 से अपरान्ह 3:00 बजे तक किया जाएगा। वहीं, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

रायबरेली 6 से 8 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी

रायबरेली में भी कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में 8 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। हालांकि, 6 से 8 के छात्रों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन क्लास दी जा सकेगी। यह आदेश जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जारी किया है। आदेश के अनुसार, सभी बोर्ड (यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE सहित) के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश बढ़ाया गया है।

कानपुर में 6 से 7 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी

कानपुर के जिलाधिकारी ने भी अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के चलते कानपुर देहात के समस्त परिषदीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/CBSE/ICSE विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में दिनांक 07 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है।

आगरा में पहले ही जारी हो चुके आदेश

बता दें कि कड़ाके की ठंड और गलन के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ऐसे हालात को देखते हुए आगरा जिला प्रशासन ने स्कूल जाने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। UP बोर्ड, CBSE समेत सभी बोर्ड के 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

आगरा में 6 से 8 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक के स्कूल बंद

जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर का कहना है कि भीषण सर्दी को ध्यान में रखते हुए 6 से 8 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा। यह आदेश सभी बोर्ड से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

50 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज

गौरतलब है कि इस बार ठंड का प्रकोप पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, अयोध्या, झांसी समेत करीब 50 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। घना कोहरा होने से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ठंड से राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें रैन बसेरे, अलाव और गर्म कपड़ों का वितरण शामिल है। यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि कड़ाके की ठंड में उन्हें अनावश्यक कष्ट न झेलना पड़े।

सीएम योगी ने 5 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी के दिए थे आदेश

इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड की वजह से ICSE, CBSE, UP और दूसरे बोर्ड के 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया था।

ये भी पढ़ें

‘पठान हूं सीने पर गोली मारना’, गैंगस्टर हाजी फिरोज खान बोला-मैंने अल्लाह से वादा किया है…’
शामली
gangster haji firoz khan case update said about promise to allah know what say about encounter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

government school

school

school education

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 10:22 am

Published on:

06 Jan 2026 10:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP: 6 से 10 जनवरी तक बढ़ी छुट्टियां! 5 जिलों में ठंड का कहर; 1 से 8 तक के स्कूल रहेंगे बंद

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होगी जारी, 2.89 करोड़ नाम कटने की तैयारी, शहरी इलाकों में हड़कंप

यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

40वें जन्मदिन पर Pawan Singh का केक वीडियो वायरल, एक्ट्रेस संग हरकत पर सोशल मीडिया में हंगामा मचा

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का 40वां जन्मदिन, जश्न के बीच विवादों में घिरे अभिनेता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Cabinet Meeting: आईटी हब बनेगा यूपी? GCC नीति और गिफ्ट डीड फैसले से बदलेगी निवेश की तस्वीर

आज की कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं बड़े फैसले
लखनऊ

उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 'कल्याण' करने वाला सबसे बड़ा 'धुरंधर'

KALYAN SINGH
लखनऊ

UP: पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की राहत, 32 हजार से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती में सभी वर्गों को मिलेगी छूट

up 3 year age relaxation in police recruitment all categories get exemption direct recruitment
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.