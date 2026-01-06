UP: 6 से 10 जनवरी तक बढ़ी छुट्टियां! 5 जिलों में ठंड का कहर; 1 से 8 तक के स्कूल रहेंगे बंद

रायबरेली में भी कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में 8 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। हालांकि, 6 से 8 के छात्रों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन क्लास दी जा सकेगी। यह आदेश जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जारी किया है। आदेश के अनुसार, सभी बोर्ड (यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE सहित) के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश बढ़ाया गया है।