पवन सिंह का बड़ा बयान- ज्योति इतनी नीचे गिरेंगी, कभी सोचा नहीं था; चुनाव से पहले अचानक अपनापन क्यों दिखा रहीं?

Pawan Singh Jyoti Singh Family Dispute: भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच बढ़ते विवाद ने मीडिया और जनता का ध्यान खींच लिया है। लखनऊ में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन सिंह ने कहा कि मर्द का दर्द किसी को दिखता नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ज्योति जी चुनाव से एक महीने पहले ही अपनापन क्यों दिखा रही हैं और कहा कि विधायक बनने के लिए ज्योति इतनी गिर सकती हैं, यह उन्हें उम्मीद नहीं थी।