भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी का लखनऊ में हाई-वोल्टेज ड्रामा! पुलिस के सामने रोते हुए बोलीं- इसी घर में जहर खाकर मरूंगी

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी का लखनऊ में हाई-वोल्टेज ड्रामा! Image Source - 'instagram' @jyotipsingh999
Pawan singh wife jyoti singh drama in Lucknow: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की निजी ज़िंदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। रविवार को उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने लखनऊ में उनके घर के बाहर ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा किया, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। ज्योति न केवल रोती-बिलखती रहीं, बल्कि उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पर अपने दर्द और अपने पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खुलासा भी किया।
ज्योति सिंह जब अपने पति पवन सिंह से मिलने उनके लखनऊ स्थित घर पहुँचीं, तो उन्हें वहाँ एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला। घर के बाहर पहले से ही पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो उन्हें देखकर वे सन्न रह गईं। इस घटनाक्रम के बाद ज्योति ने लाइव आकर कहा कि "जिस घर में मैं पत्नी बनकर आई थी, वहीं आज पुलिस मेरा इंतजार कर रही थी।"
लाइव वीडियो में ज्योति सिंह ने दावा किया कि पवन सिंह ने ही उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई है। रोते हुए उन्होंने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, “मैं पत्नी बनकर यहाँ आई थी, और अब पुलिस मुझे थाने ले जाने आई है। जनता ही बताए कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा।”
पुलिसकर्मी जब उन्हें थाने चलने को कह रहे थे, तब ज्योति हाथ जोड़कर विनती करती दिखीं। उन्होंने कहा कि उन्हें बार-बार “बेइज्जत” किया जा रहा है। जब महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि थाना प्रभारी ने उन्हें बुलाया है, तो ज्योति ने पूछा कि आखिर किस आरोप में? जवाब मिला कि उनका कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यह ज़रूरी है। लेकिन ज्योति ने यह दावा करते हुए इंकार किया कि उन्होंने कोई “मारपीट या मर्डर” का केस नहीं किया है, बल्कि सिर्फ “भरण-पोषण (Maintenance)” का मामला दायर किया है।
भावनाओं के उफान में ज्योति सिंह ने एक ऐसा बयान दिया, जिसने पूरे विवाद को और गंभीर बना दिया। उन्होंने कहा - “अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो इसी घर में जहर खाकर मर जाऊंगी, मेरी लाश यहीं से जाएगी।” यह धमकी सुनते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और लोग सकते में आ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया।
लाइव वीडियो में ज्योति सिंह अपने वकील से भी बात करती दिखीं। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी उन्हें धमका रहे हैं कि अगर वह थाने नहीं जाएँगी तो उनके खिलाफ झूठा केस बना दिया जाएगा। ज्योति ने कहा, “मैं सिर्फ अपने अधिकार के लिए आई थी, लेकिन यहाँ मुझे डराया जा रहा है।”
ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह पर कई व्यक्तिगत और चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पवन सिंह ने उन्हें बुलाया था और साथ में प्रचार करवाया, लेकिन चुनाव खत्म होने के 20 दिन बाद वह किसी दूसरी लड़की को होटल में लेकर गए। उन्होंने कहा, “क्या मैं ये सब बर्दाश्त करूं? वो समाज की सेवा करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ धोखा किया।”
पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 5 मार्च 2018 को हुई थी। शुरुआत में दोनों का रिश्ता सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही दरार आने लगी। मामला अब कोर्ट में चल रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपील कर रहे हैं कि दोनों को शांति और कानूनी रास्ते से मामला सुलझा लेना चाहिए।
यह पूरा घटनाक्रम अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पवन सिंह के फैंस और ज्योति समर्थकों में ज़ोरदार बहस छिड़ी है। कई लोग पवन सिंह से कह रहे हैं कि अब उन्हें “मामले को और आगे बढ़ाने के बजाय” तलाक या समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि यह विवाद यहीं समाप्त हो सके।
