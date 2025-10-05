भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी का लखनऊ में हाई-वोल्टेज ड्रामा! पुलिस के सामने रोते हुए बोलीं- इसी घर में जहर खाकर मरूंगी

पुलिसकर्मी जब उन्हें थाने चलने को कह रहे थे, तब ज्योति हाथ जोड़कर विनती करती दिखीं। उन्होंने कहा कि उन्हें बार-बार “बेइज्जत” किया जा रहा है। जब महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि थाना प्रभारी ने उन्हें बुलाया है, तो ज्योति ने पूछा कि आखिर किस आरोप में? जवाब मिला कि उनका कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से यह ज़रूरी है। लेकिन ज्योति ने यह दावा करते हुए इंकार किया कि उन्होंने कोई “मारपीट या मर्डर” का केस नहीं किया है, बल्कि सिर्फ “भरण-पोषण (Maintenance)” का मामला दायर किया है।