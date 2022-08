नाबालिग का पेट लोग समझ रहे थे प्रेगनेंट जब हुआ ऑपरेशन तो दंग रह गए लोग

UP News: एक नाबालिग को गांव वाले गर्भवती समझकर ताने मारते रहे। लेकिन जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया को खुद हैरान रह गए।

गरीब की गरीबी हो या अमीर की कोई बात हो लोग ताना मारने पीछे नहीं रहते हैं। खासकर लोग गरीब को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में देखने को मिला। जहां एक 17 साल की लड़की को लोगों ने ऐसे ताने मारे कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। लड़की को 11 महीने तक लोग गर्भवती समझकर ताने देते रहे। लड़की को लेकर उसकी मां डॉक्‍टरों के यहां खूब दौड़ी लेकिन इलाज के लिए उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद केजीएमयू लखनऊ की जानकारी हुई। लेकिन यहां आने तक पता ही नहीं चला कि लड़की गर्भवती नहीं बल्कि उसके पेट में ट्यूमर है। जब डॉक्‍टरों ने ऑपरेशन किया तो उसके पेट से 15 किलोग्राम का ट्यूटर निकाला।

People were stunned when the operation took place in the stomach of a minor in Pratapgarh