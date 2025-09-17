Patrika LogoSwitch to English

PM Modi Birthday: लखनऊ में सेवा पखवाड़ा-2025 की शुरुआत, CM योगी ने कही ये बड़ी बात

PM Modi Birthday: लखनऊ में सेवा पखवाड़ा-2025 की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पूरी दुनिया पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत को देख रही है।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 17, 2025

PC: IANS

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बुधवार को लखनऊ में सेवा पखवाड़ा-2025 की शुरुआत हुई। सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने किया।

17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा

इस दौरान उन्होंने कहा, "देश भर में बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू कर रही है। जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों और पहलों के जरिए लोगों को एकजुट करने का अवसर मिलेगा।" CM योगी ने कहा कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ देशवासियों से जुड़ने का अवसर शुरू होगा।

विरासत से जुड़ी सभी जगहों के पुनरुद्धार अभियान

उन्होंने कहा, "आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत को देख रही है, भारत पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है।" CM ने कहा कि 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलताओं के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश के लोग भी नए भारत के बदलते हुए रूप को देखकर खुश होते हैं। चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम के रूप में वैश्विक जगत को आकर्षित करना हो, विरासत से जुड़ी सभी जगहों के पुनरुद्धार के अभियान चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 18 और 19 सितंबर को हर जनपद में सभी अस्पतालों, कॉलेजों में स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित होंगे।

