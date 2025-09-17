PM Modi Birthday: लखनऊ में सेवा पखवाड़ा-2025 की शुरुआत, CM योगी ने कही ये बड़ी बात

उन्होंने कहा, "आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत को देख रही है, भारत पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है।" CM ने कहा कि 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलताओं के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश के लोग भी नए भारत के बदलते हुए रूप को देखकर खुश होते हैं। चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम के रूप में वैश्विक जगत को आकर्षित करना हो, विरासत से जुड़ी सभी जगहों के पुनरुद्धार के अभियान चल रहे हैं।