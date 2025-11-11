Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

लखनऊ

दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर के घर ATS का छापा; 2 मकानों से क्या-क्या मिला?

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर के घर ATS ने छापा मारा। जानिए छानबीन के दौरान घर के अंदर से क्या-क्या चीजें बरामद की गई हैं?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 11, 2025

police raid doctors house in lucknow after delhi blast know what things recovered

दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर के घर ATS का छापा। फोटो सोर्स- Video Grab

Delhi Blast Update: दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और यूपी ATS की संयुक्त टीम ने मंगलवार तड़के लखनऊ के डॉक्टर परवेज अंसारी के 2 मकानों पर छापेमारी की।

डॉक्टर परवेज अंसारी के 2 मकानों पर छापेमारी

टीम ने वहां से अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, एक कार और बाइक बरामद की हैं। जिनकी जांच की जा रही है। संयुक्त टीम सबसे पहले मड़ियांव थाना क्षेत्र के IIM रोड स्थित मुत्तकीपुर गांव पहुंची। जहां डॉक्टर परवेज अंसारी का एक घर है। मौके पर पहुंचने पर घर बंद मिला, जिसके बाद पुलिस टीम ने ताला तोड़कर तलाशी शुरू की।

बाइक और कार भी मिली

छानबीन के दौरान घर में एक बाइक खड़ी मिली। वहीं एक मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 (UP 11 B 3563) भी बरामद की गई। कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का गेट पास लगा हुआ था।

मौके पर पहुंचने पर घर बंद मिला

इसके बाद टीम लालबाग के खंदारी बाजार के पास स्थित डॉ. परवेज के दूसरे मकान पर पहुंची, जहां भी छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि यह मकान भी डॉ. परवेज अंसारी की ही संपत्ति है। छापेमारी के दौरान डॉ. परवेज अंसारी घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस सूत्रों की माने तो , टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और डॉक्टर के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हुई हैं।

कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद

पुलिस सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान एजेंसियों को कई संदिग्ध दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और निजी फाइलें मिली हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन सामग्रियों का दिल्ली या फरीदाबाद में हुई घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं है। बता दें कि दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी पर भी टिक गई है। शुरुआती जांच में आतंकी नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लखीमपुर तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए 3 संदिग्धों में एक लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं, लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर को भी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों को दोनों मामलों के बीच मिली कड़ियों ने अलर्ट कर दिया है।

