दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर के घर ATS का छापा; 2 मकानों से क्या-क्या मिला?

पुलिस सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान एजेंसियों को कई संदिग्ध दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और निजी फाइलें मिली हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन सामग्रियों का दिल्ली या फरीदाबाद में हुई घटनाओं से कोई संबंध है या नहीं है। बता दें कि दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर अब यूपी पर भी टिक गई है। शुरुआती जांच में आतंकी नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लखीमपुर तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। अहमदाबाद से गिरफ्तार हुए 3 संदिग्धों में एक लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं, लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर को भी जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों को दोनों मामलों के बीच मिली कड़ियों ने अलर्ट कर दिया है।