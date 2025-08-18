योगी विरोधियों की सक्रियता तेज: ठाकुर विधायकों की बैठक और गैर-ठाकुर नेताओं की नजदीकियों से गरमाई यूपी की सियासत

हाल ही में हुई ठाकुर विधायकों की बैठक को सत्ता समर्थित बताने की कोशिश हुई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने इस बैठक की आलोचना कर इसकी हवा निकालने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक भले ही रामवीर सिंह और जयवीर सिंह ने बुलाई थी, लेकिन असल संचालन राजा भैया कर रहे थे। यही कारण है कि राजा भैया की योगी मंत्रिमंडल में संभावित एंट्री को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। बैठक में क्षत्रिय समाज की एकजुटता और भाजपा संगठन व सरकार में उनकी स्थिति मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई।