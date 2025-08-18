KGMU में जल्द खुलेगा पैरामेडिकल साइंसेज कॉलेज, प्रो. के.के. सिंह बने पहले डीन

KGMU to Open College of Paramedical Sciences: उत्तर भारत के प्रमुख चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में अब मेडिकल शिक्षा का दायरा और बढ़ने जा रहा है। KGMU प्रशासन ने कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की स्थापना की औपचारिक घोषणा कर दी है। यह कॉलेज न केवल पैरामेडिकल शिक्षा में उत्कृष्टता का नया केंद्र बनेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।