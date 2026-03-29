BJP में नए चेहरों को लेकर कहीं इस्तीफे तो कहीं…! 3 जिलों में सबसे ज्यादा विरोध

हमीरपुर में नीलम बाजपेई ने जिला इकाई में पदाधिकारी न बनाए जाने से नाराज होकर सभासद पद छोड़ दिया है। वहीं कानपुर उत्तर जिले में मंडल प्रभारी आनंद मिश्रा ने जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कानपुर दक्षिण में भी संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यहां विधानसभा अध्यक्ष के करीबी लोगों को अधिक पद मिलने की चर्चा है, जबकि सांसद रमेश अवस्थी के समर्थकों में नाराजगी बताई जा रही है। इसके अलावा किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी का पोस्टर फाड़ने के आरोप में चर्चा में रहे विनय मिश्रा को जिला मंत्री से पदोन्नत कर उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा विरोध अयोध्या, इटावा और आगरा में हो रहा है।