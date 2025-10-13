Public Holiday: 3 दिन अवकाश की घोषणा, 1 से 12 तक के स्कूल रहेंगे बंद जाने बड़ी वजह

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में दीपावली अवकाश अब पहले से शुरू कर दिया गया है। पहले जहां 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक छुट्टियों का कार्यक्रम तय था, वहीं अब यह छुट्टियां 13 अक्टूबर से ही प्रभावी हो गई हैं। हालांकि छुट्टियों की कुल अवधि समान रहेगी,यानी 12 दिनों का अवकाश मिलेगा, जिसमें रविवार (12 अक्टूबर) को भी शामिल किया गया है। राज्य के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और कोटा मंडलों के सभी सरकारी व निजी स्कूल इस अवधि में बंद रहेंगे।