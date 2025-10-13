Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Public Holiday: 3 दिन अवकाश की घोषणा, 1 से 12 तक के स्कूल रहेंगे बंद जाने बड़ी वजह

Diwali holidays 2025: दीपावली से पहले देशभर के छात्रों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। यूपी में 19 से 23 अक्टूबर तक त्योहारी अवकाश रहेगा। वहीं बिहार और राजस्थान में बच्चों को 10 से 12 दिन का लंबा ब्रेक मिलेगा।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 13, 2025

Public Holiday 2025: (फोटो सोर्स : AI)

Public Holiday 2025: (फोटो सोर्स : AI)

School holiday list 2025: दीपावली का त्योहार खुशियों, रोशनी और उत्सव का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी देशभर के छात्र और शिक्षक बेसब्री से इन छुट्टियों का इंतजार कर रहे थे। अब कई राज्यों में स्कूलों में त्योहारी अवकाश की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक ने दीवाली के अवसर पर अपने-अपने स्कूल अवकाश की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी हैं।

राजस्थान में आज से शुरू हुआ अवकाश, 12 दिन तक रहेंगे स्कूल बंद

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य में दीपावली अवकाश अब पहले से शुरू कर दिया गया है। पहले जहां 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक छुट्टियों का कार्यक्रम तय था, वहीं अब यह छुट्टियां 13 अक्टूबर से ही प्रभावी हो गई हैं। हालांकि छुट्टियों की कुल अवधि समान रहेगी,यानी 12 दिनों का अवकाश मिलेगा, जिसमें रविवार (12 अक्टूबर) को भी शामिल किया गया है। राज्य के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और कोटा मंडलों के सभी सरकारी व निजी स्कूल इस अवधि में बंद रहेंगे।

बिहार में  दिवाली और छठ पर्व को लेकर रहेगा लंबा अवकाश

बिहार सरकार की ओर से जारी छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, राज्य के सभी स्कूल 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक बंद रहेंगे। इस अवधि में दिवाली और छठ पूजा दोनों त्योहारों का समावेश है। राजधानी पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और सहरसा समेत सभी जिलों के सरकारी और निजी स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने यह आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया है, ताकि स्कूल प्रबंधन अग्रिम तैयारी कर सके।

उत्तर प्रदेश में भी  दिवाली  की धूम, तीन दिन रहेगा स्कूलों में अवकाश

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दीवाली और उससे जुड़े पर्वों के लिए स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश के सभी बेसिक, माध्यमिक, काउंसिल और राजकीय स्कूलों में निम्नानुसार अवकाश रहेगा -

  • 20 अक्टूबर (सोमवार)- दिवाली अवकाश
  • 22 अक्टूबर (बुधवार) - गोवर्धन पूजा
  • 23 अक्टूबर (गुरुवार) - भाई दूज

इसके अलावा 19 अक्टूबर रविवार का अवकाश भी शामिल होने से विद्यार्थियों को चार दिन लगातार छुट्टी का लाभ मिलेगा।

यूपी के जिलों में भी तैयारी पूरी

राज्य के प्रमुख जिलों - लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या, आगरा, झांसी और नोएडा में शिक्षा विभाग ने त्योहारी अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है।

लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. विनोद पांडेय ने बताया कि दिवाली और गोवर्धन पूजा को लेकर स्कूलों में त्योहारी अवकाश निर्धारित कर दिया गया है। सभी शिक्षण संस्थानों को साफ-सफाई और सुरक्षा संबंधी निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि छुट्टियों के बाद बच्चों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। कानपुर और वाराणसी में भी विद्यालयों में 17 अक्टूबर से ही उत्सव का माहौल बनने लगा है। कई स्कूलों ने दीपावली सेलिब्रेशन और दीया सजावट प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिससे बच्चों में पारंपरिक उत्साह झलकता दिखा।

कर्नाटक में पहले ही मिली छुट्टी, जाति सर्वे के चलते बढ़ाया गया अवकाश

कर्नाटक सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह निर्णय राज्य में चल रहे जाति सर्वेक्षण (Caste Survey) के सुचारू संचालन के लिए लिया था। इस अवधि के दौरान शिक्षण संस्थान बंद रहने के साथ ही शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के निर्देश दिए गए हैं।

 कब है दीपावली 2025 में

इस वर्ष दीपावली सोमवार 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर की दोपहर से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर की शाम तक रहेगी। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की सायं “प्रदोष काल” में रहेगा, जब पूरे देश में दीपदान और पूजा-अर्चना की जाएगी।

छात्रों के लिए खुशखबरी- लंबे अवकाश का मौका

हर साल की तरह इस बार भी बच्चे और शिक्षक दीपावली के अवकाश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। त्योहारों का यह समय न सिर्फ पढ़ाई से थोड़ी राहत लाता है, बल्कि परिवार के साथ वक्त बिताने और यात्रा या घर वापसी का अवसर भी देता है। लखनऊ के एक निजी विद्यालय की शिक्षिका श्वेता तिवारी बताती हैं कि त्योहारी छुट्टियां बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। इससे उन्हें पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। यह समय केवल उत्सव नहीं, बल्कि मानसिक ताजगी का भी प्रतीक है।

अवकाश से पहले स्कूलों में त्योहारी उत्सव

प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में अवकाश से पहले दीया सजाने, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने “स्वच्छ दीपावली, हरित दीपावली” का संदेश दिया। कई स्कूलों ने पटाखों के दुष्प्रभाव पर भी चर्चा कर छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया।

अभिभावकों की प्रतिक्रिया

लखनऊ की निवासी ममता वर्मा, जिनके दो बच्चे कक्षा 6 और 9 में पढ़ते हैं, कहती हैं कि  लंबी छुट्टियां बच्चों के लिए खुशी की बात है। यह समय उन्हें परिवार के साथ जुड़ने और पढ़ाई के दबाव से राहत पाने का मौका देता है। हम इस बार बच्चों को अयोध्या ले जाने की योजना बना रहे हैं।

Published on:

13 Oct 2025 04:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Public Holiday: 3 दिन अवकाश की घोषणा, 1 से 12 तक के स्कूल रहेंगे बंद जाने बड़ी वजह

