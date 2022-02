Holiday on Polling Days in UP: नोएडा-गाज़ियाबाद समेत 11 जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल, जानिये यूपी में कब-कब रहेंगे बंद

यूपी सरकार के आदेशानुसार मतदान वाले दिन, संबंधित जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यानि मतदान वाले दिन सभी शिक्षण संस्थाएं और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। तो आइये आपको बताते हैं कि यूपी में किस-किस दिन किन जिलों में मतदान है और कहाँ स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। कल 10 फरवरी को पहले चरण में प्रदेश 11 जिलों में मतदान है।

Public Holiday on Polling Days in UP: यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान के पहले चरण का कल से आगाज़ हो जाएगा। यूपी सरकार के आदेशानुसार मतदान वाले दिन, संबंधित जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यानि मतदान वाले दिन सभी शिक्षण संस्थाएं और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। तो आइये आपको बताते हैं कि यूपी में किस-किस दिन किन जिलों में मतदान है और कहाँ स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रथम चरण से। कल यानि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में मतदान होना है। इस दिन इन ग्यारह जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा जिसके चलते सभी शिक्षण संस्थाएं इन जिलों में बंद रहेंगी। आइये जानते हैं कौन हैं वो ग्यारह जिले जहाँ स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

जानिये यूपी में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल

पहला चरण – 10 फरवरी -11 जिले ये जिले हैं – 1. शामली

2. मुजफ्फरनगर

3. बागपत

4. मेरठ

5. हापुड़

6. गाजियाबाद

7. गौतमबुद्धनगर (नोएडा)

8. बुलंदशहर

9. मथुरा

10. आगरा

11. अलीगढ़ यह भी पढ़ें फरवरी में हैं इतनी छुट्टियाँ हैं स्कूलों में दूसरा चरण – 14 फरवरी - 9 जिले उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदाना 14 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के नौ जिलों में मतदान होना है। जिसके चलते इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। ये जिले हैं –उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदाना 14 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के नौ जिलों में मतदान होना है। जिसके चलते इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

1. सहारनपुर

2. बिजनौर

3. अमरोहा

4. संभल

5. मुरादाबाद

6. रामपुर

7. बरेली

8. बदायूँ

9. शाहजहाँपुर तीसरा चरण – 20 फरवरी - 16 जिले उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदाना 20 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के 16 जिलों में मतदान होना है। इस दिन रविवार भी है जिसके चलते स्वत: इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। ये जिले हैं -उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदाना 20 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के 16 जिलों में मतदान होना है। इस दिन रविवार भी है जिसके चलते स्वत: इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

1. कासगंज

2. हाथरस

3. फिरोजाबाद

4. एटा

5. मैनपुरी

6. फर्रुखाबाद

7. कन्नौज

8. इटावा

9. औरैया

10. कानपुर देहात

11. कानपुर नगर

12. जालौन

13. हमीरपुर

14. महोबा

15. झांसी

16. ललितपुर चौथा चरण – 23 फरवरी – नौ जिले ये जिले हैं -

उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदाना 23 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के नौ जिलों में मतदान होना है। जिसके चलते इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। ये जिले हैं -

1. पीलीभीत

2. लखीमपुर खीरी

3. सीतापुर

4. हरदोई

5. लखनऊ

6. उन्नाव

7. रायबरेली

8. फतेहपुर

9. बांदा पाँचवा चरण - 27 फरवरी – 11 जिले उत्तर प्रदेश में पाँचवे चरण का मतदाना 27 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के 11 जिलों में मतदान होना है। हालांकि इस दिन रविवार है जिसके स्वत: ही इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पाँचवे चरण का मतदाना 27 फरवरी को है। इस दिन प्रदेश के 11 जिलों में मतदान होना है। हालांकि इस दिन रविवार है जिसके स्वत: ही इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

1. श्रावस्ती

2. बहराइच

3. बाराबंकी

4. गोण्डा

5. अयोध्या

6. अमेठी

7. सुलतानपुर

8. प्रतापगढ़

9. कौशांबी

10. चित्रकूट

11. प्रयागराज छठवाँ चरण – 3 मार्च – 10 जिले ये जिले हैं -

उत्तर प्रदेश में छठें चरण का मतदाना 3 मार्च को है। इस दिन प्रदेश के 10 जिलों में मतदान होना है। जिसके चलते इन जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। ये जिले हैं -

1. आजमगढ़

2. मऊ

3. गाजीपुर

4. जौनपुर

5. वाराणसी

6. मिर्जापुर

7. गाजीपुर

8. चंदौली

9. सोनभद्र मतगणना – 10 मार्च उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना होनी है। इस दिन पूरे प्रदेश में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। ये जिले हैं -उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को मतगणना होनी है। इस दिन पूरे प्रदेश में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

