पत्रिका की नोट: 19-20 सितंबर को लखनऊ बनेगा बौद्धिक विमर्श का केंद्र, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और स्त्री अस्मिता पर होगी चर्चा

समारोह की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी (Editor in Chief Patrika Group Gulab Kothari) मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखेंगे। विशेष अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और समाजसेवी एवं उद्यमी रेणुका टंडन (संस्थापक, FICCI FLO लखनऊ एवं कानपुर चैप्टर) उपस्थित रहेंगी। इस मंच पर लोकतंत्र और मीडिया के बदलते रिश्ते, उसकी चुनौतियों और अवसरों पर गहन विमर्श होगा।