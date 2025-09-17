पत्रिका की नोट: 19-20 सितंबर को लखनऊ बनेगा बौद्धिक विमर्श का केंद्र, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका और स्त्री अस्मिता पर होगी चर्चा

Patrika Keynote 2025 Program: राजधानी लखनऊ 19 और 20 सितंबर को बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनेगी। पत्रिका के दो दिवसीय इस विशेष आयोजन में एक ओर लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर गहन चर्चा होगी, तो दूसरी ओर स्त्री अस्मिता और समाज में उसकी बदलती भूमिका पर विचार-विमर्श होगा।
19 सितंबर को लखनऊ में पत्रिका की-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का आयोजन होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार भवन में सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें ‘'भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका- अवसर और चुनौतियां’' विषय पर अतिथि वक्ता उद्बोधन देंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि होंगे।
समारोह की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी (Editor in Chief Patrika Group Gulab Kothari) मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखेंगे। विशेष अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और समाजसेवी एवं उद्यमी रेणुका टंडन (संस्थापक, FICCI FLO लखनऊ एवं कानपुर चैप्टर) उपस्थित रहेंगी। इस मंच पर लोकतंत्र और मीडिया के बदलते रिश्ते, उसकी चुनौतियों और अवसरों पर गहन विमर्श होगा।
इसी श्रृंखला में 20 सितंबर की सुबह 10 बजे राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह, 27 कैसरबाग, लखनऊ में "स्त्री : देह से आगे" विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें मुख्य संबोधन पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी (Editor in Chief Patrika Group Gulab Kothari) देंगे। इस आयोजन का मकसद स्त्री की अस्मिता और समाज में उसकी व्यापक भूमिका पर नए दृष्टिकोण को सामने लाना है