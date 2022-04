Ration Card: राशन कार्ड धारकों की बड़ी खबर, अगर नहीं कराया ये काम तो निरस्त हो जाएगा राशन कार्ड

Ration Card in UP: प्रदेश के राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ज्यादा से लोगों के राशन पहुंचाने के लिए नए नए नियम बना रही। इसी के तहत कुछ निष्क्रिय राशन धारकों का राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा।

राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया बदलाव हुआ है। यदि राशनकार्ड धारक छह महीने तक राशन नहीं लेते हैं तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार अधिक से अधिक लोगों को राशन पहुंचाने के लिए नए नए नियम बना रही है। इसी के तहत अब कोई लाभार्थी यदि छह महीने तक राशन नहीं लेगा तो उसका राशन कार्ड सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया जाएगा। ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के तहत पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ ज्यादा ये ज्यादा पात्र लोगों को पहुंचाया जा सके।

Ration Card will be Cancelled if not taken Grain last 6 months in UP