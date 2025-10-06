Road Accident: हादसे के बाद मची चीख-पुकार: बिहार से दिल्ली जा रही 40 सवारियों से भरी बस कंटेनर में जा घुसी, घंटों चला राहत व बचाव अभियान

Road Accident Lucknow: राजधानी लखनऊ में सोमवार तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। बिहार से दिल्ली जा रही 40 यात्रियों से भरी एक तेज़ रफ्तार बस आउटर रिंग रोड पर उदत खेड़ा अंडरपास के पास आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई। हादसे के बाद ड्राइवर नफीस (निवासी,पलड़ा गांव, बागपत) केबिन में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और काकोरी पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चालक को काटकर बाहर निकाला गया। फिलहाल चालक को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है।