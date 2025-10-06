Raebareli Murder: कुल्हाड़ी से महिला की हत्या, दो महिलाएं सहित पांच गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए हथियार

खून से लथपथ महिला का शव छत पर मिला, पैसे के लेन-देन में हत्या की आशंका, पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद किए (फोटो सोर्स : Whatsapp )
Raebareli Shocking Murder : जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में टटियापुर गांव में एक महिला की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे भी बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हत्या का कारण पैसे के लेनदेन में विवाद था।
सूत्रों के अनुसार, मृतका का शव खून से लथपथ स्थिति में उसके घर की छत पर पाया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला का कोई पूर्व विवाद नहीं था, लेकिन पैसों के लेनदेन को लेकर हत्या की गई। सूचना मिलते ही लालगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षात्मक बंदोबस्त के साथ जांच शुरू की। पुलिस ने छत, घर और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से मुआयना किया।
जांच के दौरान पुलिस को हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद हुए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये हथियार अपराधियों द्वारा हत्या के तुरंत बाद फेंक दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने सक्रिय जांच कर उन्हें कब्जे में ले लिया। हथियारों की जांच में खून के निशान और अन्य साक्ष्य मिले हैं, जो हत्या के सबूत के रूप में अदालत में पेश किए जाएंगे। पुलिस ने किया 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.मृतका की हत्या के बाद पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू की। छानबीन के क्रम में लालगंज पुलिस ने दो महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से पूछताछ में यह सामने आया कि हत्या पैसों के लेन-देन में हुई थी।
मृतका के घर के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने घटना की निंदा की। ग्रामीणों का कहना था कि यह घटना क्षेत्र में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह है। अमित यादव एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि कोई महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने जल्दी कार्रवाई की, लेकिन यह घटना डरावनी है।”
लालगंज कोतवाली के प्रभारी ने मीडिया को बताया कि हमें घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे जब्त कर लिए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि हत्या का कारण पैसे का लेन-देन था। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले की फोरेंसिक और डीएनए जांच जारी है। घटना स्थल और हथियारों से प्राप्त साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ही मामला अदालत में मजबूत ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हत्या का कारण पैसों का विवाद था। सूत्रों ने बताया कि मृतका किसी स्थानीय कारोबारी या रिश्तेदार से पैसे की उधारी या लेन-देन के सिलसिले में उलझी हुई थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या साजिश के तहत की होने की बात स्वीकार की।
घटना के बाद टटियापुर और आसपास के गांवों में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। स्थानीय दुकानदार और राहगीरों का कहना है कि ऐसे अपराधों से न केवल महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है बल्कि पूरे समाज में डर का माहौल बन रहा है।
पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड और न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। अदालत ने आरोपियों को अभी न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है ताकि पुलिस मामले की गहन जांच कर सके। वकीलों के अनुसार केस की सटीक जांच और प्रमाण जुटाने के बाद ही अंतिम न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी। पुलिस को उम्मीद है कि मामले के सभी पहलू सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से उजागर होंगे।
