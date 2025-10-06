Raebareli Murder: कुल्हाड़ी से महिला की हत्या, दो महिलाएं सहित पांच गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए हथियार

जांच के दौरान पुलिस को हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद हुए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये हथियार अपराधियों द्वारा हत्या के तुरंत बाद फेंक दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने सक्रिय जांच कर उन्हें कब्जे में ले लिया। हथियारों की जांच में खून के निशान और अन्य साक्ष्य मिले हैं, जो हत्या के सबूत के रूप में अदालत में पेश किए जाएंगे। पुलिस ने किया 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.मृतका की हत्या के बाद पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू की। छानबीन के क्रम में लालगंज पुलिस ने दो महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से पूछताछ में यह सामने आया कि हत्या पैसों के लेन-देन में हुई थी।