रायबरेली

Raebareli Murder: कुल्हाड़ी से महिला की हत्या, दो महिलाएं सहित पांच गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए हथियार

Raebareli के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में टटियापुर गांव में एक महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद कर जांच तेज कर दी गई है।

3 min read

रायबरेली

image

Ritesh Singh

Oct 06, 2025

खून से लथपथ महिला का शव छत पर मिला, पैसे के लेन-देन में हत्या की आशंका, पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद किए (फोटो सोर्स : Whatsapp )

खून से लथपथ महिला का शव छत पर मिला, पैसे के लेन-देन में हत्या की आशंका, पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद किए (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Raebareli Shocking Murder : जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में टटियापुर गांव में एक महिला की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे भी बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हत्या का कारण पैसे के लेनदेन में विवाद था।

घटना का खुलासा

सूत्रों के अनुसार, मृतका का शव खून से लथपथ स्थिति में उसके घर की छत पर पाया गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला का कोई पूर्व विवाद नहीं था, लेकिन पैसों के लेनदेन को लेकर हत्या की गई। सूचना मिलते ही लालगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षात्मक बंदोबस्त के साथ जांच शुरू की। पुलिस ने छत, घर और आसपास के क्षेत्र का बारीकी से मुआयना किया।

हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद

जांच के दौरान पुलिस को हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे बरामद हुए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये हथियार अपराधियों द्वारा हत्या के तुरंत बाद फेंक दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने सक्रिय जांच कर उन्हें कब्जे में ले लिया। हथियारों की जांच में खून के निशान और अन्य साक्ष्य मिले हैं, जो हत्या के सबूत के रूप में अदालत में पेश किए जाएंगे। पुलिस ने किया 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.मृतका की हत्या के बाद पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू की। छानबीन के क्रम में लालगंज पुलिस ने दो महिलाओं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से पूछताछ में यह सामने आया कि हत्या पैसों के लेन-देन में हुई थी।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

मृतका के घर के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने घटना की निंदा की। ग्रामीणों का कहना था कि यह घटना क्षेत्र में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह है। अमित यादव एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि कोई महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। पुलिस ने जल्दी कार्रवाई की, लेकिन यह घटना डरावनी है।”

पुलिस की प्रतिक्रिया और बयान

लालगंज कोतवाली के प्रभारी ने मीडिया को बताया कि हमें घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडे जब्त कर लिए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि हत्या का कारण पैसे का लेन-देन था। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले की फोरेंसिक और डीएनए जांच जारी है। घटना स्थल और हथियारों से प्राप्त साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ही मामला अदालत में मजबूत ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा।

पैसों के लेन-देन का विवाद

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हत्या का कारण पैसों का विवाद था। सूत्रों ने बताया कि मृतका किसी स्थानीय कारोबारी या रिश्तेदार से पैसे की उधारी या लेन-देन के सिलसिले में उलझी हुई थी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या साजिश के तहत की होने की बात स्वीकार की।

गांव में हड़कंप, लोगों में भय

घटना के बाद टटियापुर और आसपास के गांवों में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। स्थानीय दुकानदार और राहगीरों का कहना है कि ऐसे अपराधों से न केवल महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है बल्कि पूरे समाज में डर का माहौल बन रहा है।

जांच और फोरेंसिक प्रक्रिया

  • पुलिस ने हत्या के हतियारों और घटनास्थल से सभी साक्ष्य को कब्जे में लिया है।
  • खून के नमूने
  • हथियारों पर खून और उंगलियों के निशान
  • शव के कपड़ों और आसपास की मिट्टी
  • इन सभी का फोरेंसिक परीक्षण किया जा रहा है।
  • पुलिस का कहना है कि इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया जाएगा।

अदालत और न्यायिक प्रक्रिया

पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड और न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया है। अदालत ने आरोपियों को अभी न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है ताकि पुलिस मामले की गहन जांच कर सके। वकीलों के अनुसार केस की सटीक जांच और प्रमाण जुटाने के बाद ही अंतिम न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी। पुलिस को उम्मीद है कि मामले के सभी पहलू सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से उजागर होंगे।

महिला सुरक्षा और प्रशासनिक संदेश

  • यह घटना महिला सुरक्षा के महत्व को फिर से उजागर करती है।
  • प्रशासन ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी हिंसक घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  • जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और चौकसी करने के निर्देश दिए हैं।
  • यह घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए संदेश है कि ऐसे अपराधों पर समय रहते अंकुश लगाना आवश्यक है।

