रन फॉर यूनिटी में गूंजा देशभक्ति का जोश: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर CM Yogi ने दी एकता की प्रेरणा

मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम भारत में विलय से इंकार कर रहे थे, तब सरदार पटेल ने अपने राज नैतिक कौशल और दृढ़ निश्चय से उन्हें भारत का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि पटेल जी ने जब 563 राज्यों को भारत में जोड़ा, तब केवल जम्मू-कश्मीर ही बचा था, जो पंडित नेहरू के पास था। दुर्भाग्य वश उसे विवादित बना दिया गया। योगी ने कहा कि आज भारत जिस अखंडता और ताकत से विश्व मंच पर खड़ा है, वह पटेल जी की राजनीतिक दूरदर्शिता और कठोर नेतृत्व का परिणाम है।